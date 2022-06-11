Убили дома и закопали. В Краснодаре нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика

В Краснодаре проводится проверка по факту убийства пропавшего 5-летнего мальчика. В преступлении подозревается его отчим. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По предварительной информации, 8 июня текущего года 28-летний мужчина находится дома на улице Тюляева в Краснодаре вместе с женой и детьми. Между отчимом и пасынком возникла ссора. Мужчина ударил ребенка по голове. После этого семья легла спать.
Утром взрослые обнаружили, что мальчик умер. Чтобы скрыть преступление, отчим положил тело ребенка в сумку, вывез на берег реки Кубани и закопал.
К вечеру 10 июня семья направилась на отдых на берег реки Кубани. Сделано это было, по мнению следователей, чтобы скрыть преступление. К вечеру мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.
В ближайшее время отчиму ребенка будет предъявлено обвинение по статье 105 (убийство) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.