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    Убили дома и закопали. В Краснодаре нашли тело пропавшего 5-летнего мальчика

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    8 комментариев

    В Краснодаре проводится проверка по факту убийства пропавшего 5-летнего мальчика. В преступлении подозревается его отчим. Об этом 11 июня сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

    По предварительной информации, 8 июня текущего года 28-летний мужчина находится дома на улице Тюляева в Краснодаре вместе с женой и детьми. Между отчимом и пасынком возникла ссора. Мужчина ударил ребенка по голове. После этого семья легла спать.

    Утром взрослые обнаружили, что мальчик умер. Чтобы скрыть преступление, отчим положил тело ребенка в сумку, вывез на берег реки Кубани и закопал.

    К вечеру 10 июня семья направилась на отдых на берег реки Кубани. Сделано это было, по мнению следователей, чтобы скрыть преступление. К вечеру мать ребенка обратилась в полицию с заявлением о пропаже сына.

    В ближайшее время отчиму ребенка будет предъявлено обвинение по статье 105 (убийство) Уголовного кодекса. Расследование продолжается.

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    Комментарии (8)

    RMN
    Модератор!!! Не спи!!!
    275170895
    Добрый день. Простите за обращение к вам, но больше не вижу выхода из .ситуации. Умоляю, помогите, пожалуйста. Оказалась в ситуации, когда длительное время не могу найти работу. Согласна на любые подработки, но ничего не находится. От голода уже почти теряю сознание, так как по несколько дней иногда просто сижу на воде. Ради Бога, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Как только я найду работу, я обязательно вам верну все, если укажете телефон или номер карты.
    Заранее Храни Вас Господь и большое человеческое спасибо.

    Номер моей карты : 4-2-7-9 3-8-0-6 3-9-5-1 2278
    Дежурный по объединению
    "В ближайшее время отчиму ребенка будет предъявлено обвинение" - ну или не будет. Многодетные - опора России!
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