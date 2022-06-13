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    Лукашенко приказал усилить работу КГБ

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    Работа Комитета государственной безопасности Белоруссии по ряду направлений будет усилена. Об этом 13 июня заявил президент Александр Лукашенко. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».

    По словам главы государства, в последние годы комитет «активизировался». Ведомство должно получить новые функции в соответствии с требованиями времени и усилить существующие.

    «Нам надо не какие-то там легкие изменения КГБ, но к традиционным мероприятиям, которые они проводят, к традиционным функциям, задачам, которые они решают, нам надо в соответствии с временем добавлять какие-то другие функции, усиливать, может быть, уже существующие. Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность. Это в любой стране хлеб спецслужб. Естественно, надо усиливать деятельность некоторых направлений, где-то, возможно, создавать и новые», – сказал Лукашенко.

    Ранее Лукашенко сообщил, что Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Белоруссии в программах импортозамещения. «Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», – отмечал политик.

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