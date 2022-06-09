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    Лукашенко рассказал, сколько Россия заплатит Белоруссии за участие в импортозамещении

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    8 комментариев

    Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Белоруссии в программах импортозамещения, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает белорусское агентство БелТА.

    «С президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — сказал Лукашенко.

    За четыре месяца после начала специальной операции на Украине Белоруссия, по данным министерства промышленности республики, увеличила экспорт в Россию на 30 %. По оценкам Bloomberg, белорусский экспорт в РФ в апреле в денежном выражении вырос более чем на 100 %.

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    Комментарии (8)

    274688988
    подумаешь, 1,5 млрд, у нас этого говна сколько хочешь....
    Инкогнито2021
    очередное ограбление населения
    252674901
    Этот побирушка прочно уселся на шею россиян.
    читать все комментариидобавить комментарий

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