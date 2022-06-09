Лукашенко рассказал, сколько Россия заплатит Белоруссии за участие в импортозамещении

Россия выделит 1,5 миллиарда долларов на участие Белоруссии в программах импортозамещения, заявил Александр Лукашенко на встрече с губернатором Курской области Романом Старовойтом. Об этом в четверг, 9 июня, сообщает белорусское агентство БелТА.



«С президентом Путиным недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — сказал Лукашенко.

