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    В Петербурге спасли пантеру от коммерческих фотосессий. Хозяин может лишиться животного

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    1 комментарий

    Прокуратура Санкт-Петербурга

    В заказнике «Южное побережье Невской губы» правоохранители остановили владельца пантеры, которую привезли ради заработка на фотосессиях, сообщает 13 июня прокуратура Петербурга в своем телеграм-канале. Теперь животное могут забрать у хозяина.

    Проверку провела городская природоохранная прокуратура совместно с управлением по надзору в сфере природопользования, комитетом по природопользованию и полицией.

    В тот же день, когда ведомство установило, что пантеру привезли в заказник для коммерческих фотосессий, ее хозяин предпринял попытку скрыться, но его остановили полицейские. У мужчины по лицензии есть право только на содержание и использование пантеры в зоопарках за пределами Петербурга. Кроме того, владелец не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы.

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    В итоге возбуждено дело сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: по статье 8.35 «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений» и по статье 8.37 «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

    По первой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 2,5 до 56 тысяч рублей для граждан с конфискацией животного (или без конфискации). По второй за нарушение правил пользования объектами животного мира грозит до тысячи рублей штрафа.

    Производство по статье 8.35 КоАП РФ передали в Северо-Западное управление Росприроднадзора.

    В отношении хозяина составили протокол об изъятии животного в рамках административного расследования, но на время расследования пантеру передали на хранение владельцу.

    В прошлом году в Петербурге суд постановил изъять у женщины юную львицу — тогда дело возбудили при аналогичных обстоятельствах, животное предоставляли в качестве экспоната для фотосессий. Весной 2022 года Горсуд подтвердил решение первой инстанции и отказался вернуть львенка хозяйке.

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    Комментарии (1)

    Laska77
    смелые зеваки :))) не боятся киску
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