В Петербурге спасли пантеру от коммерческих фотосессий. Хозяин может лишиться животного

Прокуратура Санкт-Петербурга

В заказнике «Южное побережье Невской губы» правоохранители остановили владельца пантеры, которую привезли ради заработка на фотосессиях, сообщает 13 июня прокуратура Петербурга в своем телеграм-канале. Теперь животное могут забрать у хозяина.

Проверку провела городская природоохранная прокуратура совместно с управлением по надзору в сфере природопользования, комитетом по природопользованию и полицией.



В тот же день, когда ведомство установило, что пантеру привезли в заказник для коммерческих фотосессий, ее хозяин предпринял попытку скрыться, но его остановили полицейские. У мужчины по лицензии есть право только на содержание и использование пантеры в зоопарках за пределами Петербурга. Кроме того, владелец не смог предъявить ветеринарные сопроводительные документы.

Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Фото: Прокуратура Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться





В итоге возбуждено дело сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях: по статье 8.35 «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений» и по статье 8.37 «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».



По первой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 2,5 до 56 тысяч рублей для граждан с конфискацией животного (или без конфискации). По второй за нарушение правил пользования объектами животного мира грозит до тысячи рублей штрафа.

Производство по статье 8.35 КоАП РФ передали в Северо-Западное управление Росприроднадзора.

В отношении хозяина составили протокол об изъятии животного в рамках административного расследования, но на время расследования пантеру передали на хранение владельцу.

