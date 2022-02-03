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Суд отказался возвращать петербурженке львицу, изъятую во время фотосессии

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Решение о конфискации львицы у петербурженки и назначении ей штрафа оставил в силе Санкт-Петербургский городской суд, сообщает 3 февраля Росприроднадзор.

История развернулась в феврале прошлого года. Женщину со львенком заметили во время фотосессии в Петербурге. Северо-Западное управление Росприроднадзора обратилось в суд по статье 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных», ведь львы относятся к животным, запрещенным к содержанию в неволе. Дзержинский районный суд города назначил женщине штраф, а животное конфисковал в пользу государства и отправил на временное место жительства в центр реабилитации диких животных «Велес».

Петербурженка пыталась обжаловать решение суда и вернуть животное себе, но не смогла доказать, что приобрела его законным путем. Устройством дальнейшей судьбы львицы займется Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

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Комментарии (2)

Батарейкин
В зоопарк геленджикского дворца увезут!
Serg_I
Не вышло познакомить общество со светской львицей....
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