Суд отказался возвращать петербурженке львицу, изъятую во время фотосессии

Решение о конфискации львицы у петербурженки и назначении ей штрафа оставил в силе Санкт-Петербургский городской суд, сообщает 3 февраля Росприроднадзор.
История развернулась в феврале прошлого года. Женщину со львенком заметили во время фотосессии в Петербурге. Северо-Западное управление Росприроднадзора обратилось в суд по статье 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных», ведь львы относятся к животным, запрещенным к содержанию в неволе. Дзержинский районный суд города назначил женщине штраф, а животное конфисковал в пользу государства и отправил на временное место жительства в центр реабилитации диких животных «Велес».
Петербурженка пыталась обжаловать решение суда и вернуть животное себе, но не смогла доказать, что приобрела его законным путем. Устройством дальнейшей судьбы львицы займется Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.