«Человек, который недавно научился ходить, уже может лазить вверх». Куда поехать покорять скалы в Петербурге

С началом летнего сезона туристические компании и спортивные клубы начали зазывать оставшихся без заграничного отпуска петербуржцев на сторону острых ощущений. «Фонтанка» узнала, куда лучше выехать в Петербурге и Ленинградской области, чтобы полазить по скалам.

Фото: Дмитрий Костюков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Оказалось, что Петербург — далеко не такая уж болотистая местность, какой ее привыкли считать. За городом очень много мест, куда могут поехать покорять новые высоты и новички, и любители, рассказал тренер по скалолазанию Алексей Береснев. Для горных туристов есть сразу два направления выездов — Выборгское и Приозерское. «В районы поближе, как правило, приезжают на один день: там меньше трасс и не так развита инфраструктура, а в районы поразнообразнее в плане высоты скал и сложности трасс добраться уже сложнее. Туда лучше ехать на несколько дней», — посоветовал тренер.



При этом взбираться на петербургские эвересты самостоятельно Алексей Береснев не рекомендует: неподготовленному человеку на скалах делать нечего, если он не хочет покалечиться. Без тренера новобранцы в скалолазании могут совершить сразу ряд ошибок, предупреждает тренер Вячеслав Кузнецов: новички часто не учитывают все особенности рельефа или неправильно закрепляют страховку. С большим комфортом и меньшей травмоопасностью можно ездить в группах, которые организуют клубы скалолазания и туристические организации. Такие клубы сотрудничают со скалодромами, экипируют людей и легко вывозят даже самых неподготовленных любителей экстрима на скалы. «Трассы под Петербургом есть доступные для любого уровня подготовки. Человек, который недавно научился ходить, уже, в принципе, может лазить вверх», — отметил тренер.



Алексей Береснев, покоряющий петербургские высоты с 2011 года, порекомендовал ехать за острыми ощущениями на озеро Треугольное недалеко от границы с Финляндией. Скальный массив рядом с ним — один из крупнейших на северо-западе России. В этом районе более 200 дорожек на трудность (дистанции повышенной сложности, на которых нужно забраться как можно выше) и сразу несколько боулдеринговых маршрутов (короткие сложные трассы небольшой высоты, которые преодолевают без страховки). Однако сложности на озере Треугольном могут возникнуть не только с покорением скал, но и с логистикой: на машине добираться около трех часов по трассе Скандинавия или по Новоприозерскому шоссе. Тем, кто не входит в число счастливых обладателей автомобиля, придется сначала ехать до Выборга, а уже оттуда — на автобусе в направлении Светогорска. Зато по-аскетски спать в ущелье не придется: бывалые скалолазы советуют остановиться либо в палатках у озер, либо в гостевом доме на хуторе Лиетлахти в полутора километрах от скал. Тренер Вячеслав Кузнецов назвал Треугольное озеро лучшим местом для скалолазания на северо-западе и порекомендовал ехать туда в том числе и новичкам.



Тем, кто побрезгует палатками и ночным соседством с насекомыми, лучше ехать в Соролу в четырех километрах от города Лахденпохьи на Ладожском озере. Недалеко от скального парка «Змеиная гора» есть парк-отель Sorola-village с роскошью в виде душа. На Змеиной горе около 100 трасс высотой от 10 до 50 метров, а также более 50 боулдер-трасс для скалолазов с любым уровнем подготовки. Добраться туда можно от Финляндского вокзала по маршруту Санкт-Петербург — Сортавала до остановки Яккима, а на машине придется ехать до самой Лахденпохьи. На Змеиной горе есть много трасс и для начинающих, отметил Алексей Береснев. Например, клуб El Capitan предлагает приобрести на выезд в Соролу даже детские путевки за 20 тысяч рублей на 6 дней.



Также новички могут поехать в Пальцево, где, по словам тренера Дениса Бедарева, будет «хорошо» новичкам. Высота скал там достигает 10–15 метров в нижнем массиве и 20–25 метров в верхнем. Добраться туда тоже можно без подготовки и личного транспорта: 10 километров от Выборга на 141-м автобусе — и перед вами 56 непокоренных высот и неиспользованных возможностей поцарапать одну из конечностей. Однако есть загвоздка — Пальцевский массив находится в пограничной зоне. Раньше путь к облакам и звездам был совсем уж тернистым и нужно было оформлять специальный пропуск. Сейчас же скалолазам повезло больше: для того чтобы заполучить горы, достаточно всего лишь предоставить паспорт.



Тренер команды Dreamtime Дмитрий посоветовал съездить на скалы Ястребиного озера. На самой высокой из массива Ястребиной горе (50 метров) проводятся соревнования по скалолазанию, тренировки и Скальный фестиваль. Добраться до них тоже можно на электричке от Финляндского вокзала до станции Кузнечное, после чего придется пройтись по пешеходной тропе. Чуть проще попасть в парк «Монрепо» — от Выборга либо на 1-м или 6-м автобусе, либо пешком 2 километра. На его территории есть не только скальный массив, но и исторический заповедник, куда можно отправить не таких смелых любителей активного отдыха. Попасть в парковую зону можно всего за 200 рублей и даже по «Пушкинской карте».

Не только с выбором места, но и с экипировкой придётся заморочиться. «Из снаряжения для трудности (вид сложной трассы. — Прим. ред.) нужны скальники, магнезия, обвязка, верёвка и комплект оттяжек. Для боулдеринга — скальники, магнезия и обязательно крашпад»,— проконсультировал Денис Бедарев. Для тех, кто все же рискнул взбираться на скалы в гордом одиночестве, «обязательно наличие опыта страховки», предупредил тренер.

«Чтобы подготовить себя, необходимо сходить хотя бы на несколько занятий на скалодром. Их в Петербурге 20, поэтому стоит найти время на 2–5 занятий перед тем, как идти на скалы», — рекомендует Вячеслав Кузнецов. Также нужно заниматься общей физической и специальной подготовкой, чтобы хватило сил на покорение желаемой высоты.



Милена Солдатенко для «Фонтанки.ру»

