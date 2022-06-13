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    Президент Ниинистё: Финляндия вступит в НАТО только в паре со Швецией

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    25 комментариев

    Финляндия готова вступить в состав Североатлантического альянса только в паре со Швецией. Об этом 13 июня заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки, сообщает «Интерфакс».

    Глава Финляндии подчеркнул, что он «ясно дал это понять» в ходе своего последнего посещения Швеции.

    Ниинистё напомнил: в Стокгольме говорят, что «финский вопрос — это наше дело». «Точно так же шведский вопрос — это наше дело, а значит, мы идем вперед рука об руку», — добавил он.

    Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Процесс вступления этих государств блокирует Турция. Анкара требует, чтобы обе страны-претендента дали письменные гарантии об отказе от «поддержки террористов» (речь идет о Рабочей партии Курдистана и курдских формированиях), а также отменили санкции на поставку Турции вооружения.

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    Комментарии (25)

    Трындин
    Вот это и есть политическое решение проблемы! С Эрдоганом иногда приятно иметь дело...
    SERGEY111
    А чего это вдруг так ? Неужели нет собственного мнения ?
    sektor7
    Не ссыте. России Вы интересны как нормальный сосед. А нормальные соседи всегда живут с уважением друг к другу
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