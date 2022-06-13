Президент Ниинистё: Финляндия вступит в НАТО только в паре со Швецией

Финляндия готова вступить в состав Североатлантического альянса только в паре со Швецией. Об этом 13 июня заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки, сообщает «Интерфакс».



Глава Финляндии подчеркнул, что он «ясно дал это понять» в ходе своего последнего посещения Швеции.

