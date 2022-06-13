Президент Ниинистё: Финляндия вступит в НАТО только в паре со Швецией

Финляндия готова вступить в состав Североатлантического альянса только в паре со Швецией. Об этом 13 июня заявил президент Финляндии Саули Ниинистё на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Хельсинки, сообщает «Интерфакс».
Глава Финляндии подчеркнул, что он «ясно дал это понять» в ходе своего последнего посещения Швеции.
Ниинистё напомнил: в Стокгольме говорят, что «финский вопрос — это наше дело». «Точно так же шведский вопрос — это наше дело, а значит, мы идем вперед рука об руку», — добавил он.
Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО 18 мая. Процесс вступления этих государств блокирует Турция. Анкара требует, чтобы обе страны-претендента дали письменные гарантии об отказе от «поддержки террористов» (речь идет о Рабочей партии Курдистана и курдских формированиях), а также отменили санкции на поставку Турции вооружения.