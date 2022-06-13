Лимузин для генсека: знакомимся с последним «членовозом» советской эпохи, на смену которому пришёл Aurus

ЗИЛ-41047 в музее Фото: Дмитрий Косенко / NGS.RU Поделиться Поделиться





Новосибирский музей СССР «Галерея времени» получил в свою коллекцию последний советский правительственный лимузин ЗИЛ-41047 выпуска 1988 года — теперь это одна из главных жемчужин экспозиции. Автомобиль работал во времена правления Михаила Горбачева, являлся подменной машиной, так что генсек вполне мог иногда выезжать на этом экземпляре. Подробнее о лимузине — в рассказе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.

Машине 34 года Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Горбачев пришел к власти в 1985 году, и в это же время вышла последняя модификация советских правительственных авто ЗИЛ-41047. И всё, на этом история советских высших лимузинов закончилась, как закончилась и история Советского Союза.

Длина более 6 метров Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Внешний вид этого черного красавца — как воплощение мощи, технического прогресса и в то же время сдержанности, элегантности. Это был технически самый совершенный легковой автомобиль в Советском Союзе, еще и самый огромный и тяжелый — при длине в 6339 мм и ширине в 2086 мм он весил 3,5 т , а бронированная версия тянула на 6 т .

Табличка под капотом Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Под капотом — двигатель V8 объемом 7,7 л , и как звучит этот исполинский агрегат, вы можете услышать в нашем видеоролике (а также рассмотреть автомобиль в динамике).

Дмитрий Косенко

Музей СССР выкупил машину у частного коллекционера, до этого она проходила реставрацию в Москве на заводе ЗИЛ. — Мы за ней наблюдали несколько лет, судьба очень интересная. Машина приехала в Новосибирск несколько лет назад, перед этим была в Москве, ее реставрировали на заводе ЗИЛ в цехе номер 6. Цех известен тем, что именно он реставрировал правительственные машины. Сейчас завода уже нет, и, естественно, нет цеха номер 6, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея.

Машина только для верхушки власти Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





— По истории мы выяснили следующее: машина эта именно эпохи Горбачева и Ельцина, она была в ГОН. Ни генералам, ни каким-то высокопоставленным чиновникам эта машина не давалась, это именно кортежи, встреча делегаций, верхушка самой власти.



С броней машина весит 6 т Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Да, действительно такой ЗИЛ не был положен каким-нибудь там захудалым министрам — он возил членов Политбюро (высший руководящий орган КПСС). Ну и, естественно, первое лицо государства — у генсека Горбачева основным лимузином был бронированный вариант, а этот наш ЗИЛ с серийным номером кузова 52 являлся подменным в гараже особого назначения.

Маячки ставились под решетку Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





— Это так называемая подменная машина: когда в гараже происходит техническое обслуживание другого авто, следовательно, выпускается эта. Эта была конкретно во времена Горбачева и Ельцина, и они могли ездить. На этих машинах делали специальные телефоны правительственные, стояла радиостанция, стояли дополнительные дублирующие аккумуляторы. Были дублирующие катушки зажигания, карбюратор, трамблер. Устанавливались проблесковые маячки, которые прятались под решеткой радиатора.

Передний ряд Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





— Про эти машины мало где написано. Почему их мало осталось — потому что во время списания их просто-напросто уничтожали. Была такая директива, что информация по этим правительственным машинам не должна переходить куда-то в другие государства, потому что это считается делом перевозки первых лиц. По машине можно определить, как ее уничтожить или еще что-то.

Салон оригинальный Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





— В этой машине реставрировали полностью салон, то есть тот салон был снят и освежен. Применены все материалы, которые были на оригинальном автомобиле. Никаких замен под другие материалы и пластики нет. Дерево тут настоящее, только дорогих пород. Делали капитальный ремонт двигателя, ходовой части, коробки передач. То есть машина полностью прошла обслуживание полного цикла.



Велюровые задние сиденья Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Давайте подробнее изучим главное место в этой машине — задние места для боссов Советского Союза. По сегодняшним меркам всё просто и скромно — велюровые сиденья, ковровое покрытие на полу.

Дверь с подсветкой Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Вставки из полированного дерева не вычурные, сдержанные, металла и хрома в отделке применено достаточно скромное количество.

Вид с места генсека Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





В распоряжении пассажиров сзади фонари, шторки на окнах, электропривод сидений да часы. Но самое главное — запас места, этакий мини-кабинет.

Место шофера Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





А теперь рабочее место шофера — сиденья тут кожаные, есть управление кондиционером, кассетный магнитофон. На центральном тоннеле — массивный рычаг гидротрансформаторной коробки передач.

Рулевое колесо Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Обратите внимание, какие раньше тонюсенькие рулевые ободы делали.

Авто ручной сборки Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Зато какие толстенные массивные двери, да и вообще все элементы кузова. Автомобиль собирали не на конвейере, а вручную, тщательно выравнивали кузовные детали и зазоры, красили в 10–15 слоев. Один автомобиль могли собирать целых полгода — такова эксклюзивность этой модели.

Есть машины на ходу Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





В 2000-х годах умирающий ЗИЛ делал несколько экземпляров 41047 по спецзаказам, последние вышли в 2010-х. Такие автомобили на ходу есть у многих больших руководителей. — Такие машины есть в гаражах Назарбаева и Лукашенко до сих пор, они на службе, в строю, они ездят и так далее. Эти машины в работе.

Эмблема ЗИЛ Фото: Дмитрий Косенко Поделиться Поделиться





Вот такой он, последний советский лимузин, — ему на смену пришел уже другой отечественный автомобиль, современный российский «Аурус». Президент страны ездит на нем уже достаточно давно, и многие богатые люди хотят машину, «как у Путина», — на такие автомобили в свободной продаже есть даже очередь. Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.

