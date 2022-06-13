Лимузин для генсека: знакомимся с последним «членовозом» советской эпохи, на смену которому пришёл Aurus

Новосибирский музей СССР «Галерея времени» получил в свою коллекцию последний советский правительственный лимузин ЗИЛ-41047 выпуска 1988 года — теперь это одна из главных жемчужин экспозиции. Автомобиль работал во времена правления Михаила Горбачева, являлся подменной машиной, так что генсек вполне мог иногда выезжать на этом экземпляре. Подробнее о лимузине — в рассказе авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Горбачев пришел к власти в 1985 году, и в это же время вышла последняя модификация советских правительственных авто ЗИЛ-41047. И всё, на этом история советских высших лимузинов закончилась, как закончилась и история Советского Союза.
Внешний вид этого черного красавца — как воплощение мощи, технического прогресса и в то же время сдержанности, элегантности. Это был технически самый совершенный легковой автомобиль в Советском Союзе, еще и самый огромный и тяжелый — при длине в
Под капотом — двигатель V8 объемом
Дмитрий Косенко
Музей СССР выкупил машину у частного коллекционера, до этого она проходила реставрацию в Москве на заводе ЗИЛ.
— Мы за ней наблюдали несколько лет, судьба очень интересная. Машина приехала в Новосибирск несколько лет назад, перед этим была в Москве, ее реставрировали на заводе ЗИЛ в цехе номер 6. Цех известен тем, что именно он реставрировал правительственные машины. Сейчас завода уже нет, и, естественно, нет цеха номер 6, — рассказывает Владимир Курдюмов, руководитель музея.
— По истории мы выяснили следующее: машина эта именно эпохи Горбачева и Ельцина, она была в ГОН. Ни генералам, ни каким-то высокопоставленным чиновникам эта машина не давалась, это именно кортежи, встреча делегаций, верхушка самой власти.
Да, действительно такой ЗИЛ не был положен каким-нибудь там захудалым министрам — он возил членов Политбюро (высший руководящий орган КПСС). Ну и, естественно, первое лицо государства — у генсека Горбачева основным лимузином был бронированный вариант, а этот наш ЗИЛ с серийным номером кузова 52 являлся подменным в гараже особого назначения.
— Это так называемая подменная машина: когда в гараже происходит техническое обслуживание другого авто, следовательно, выпускается эта. Эта была конкретно во времена Горбачева и Ельцина, и они могли ездить. На этих машинах делали специальные телефоны правительственные, стояла радиостанция, стояли дополнительные дублирующие аккумуляторы. Были дублирующие катушки зажигания, карбюратор, трамблер. Устанавливались проблесковые маячки, которые прятались под решеткой радиатора.
— Про эти машины мало где написано. Почему их мало осталось — потому что во время списания их просто-напросто уничтожали. Была такая директива, что информация по этим правительственным машинам не должна переходить куда-то в другие государства, потому что это считается делом перевозки первых лиц. По машине можно определить, как ее уничтожить или еще что-то.
— В этой машине реставрировали полностью салон, то есть тот салон был снят и освежен. Применены все материалы, которые были на оригинальном автомобиле. Никаких замен под другие материалы и пластики нет. Дерево тут настоящее, только дорогих пород. Делали капитальный ремонт двигателя, ходовой части, коробки передач. То есть машина полностью прошла обслуживание полного цикла.
Давайте подробнее изучим главное место в этой машине — задние места для боссов Советского Союза. По сегодняшним меркам всё просто и скромно — велюровые сиденья, ковровое покрытие на полу.
Вставки из полированного дерева не вычурные, сдержанные, металла и хрома в отделке применено достаточно скромное количество.
В распоряжении пассажиров сзади фонари, шторки на окнах, электропривод сидений да часы. Но самое главное — запас места, этакий мини-кабинет.
А теперь рабочее место шофера — сиденья тут кожаные, есть управление кондиционером, кассетный магнитофон. На центральном тоннеле — массивный рычаг гидротрансформаторной коробки передач.
Обратите внимание, какие раньше тонюсенькие рулевые ободы делали.
Зато какие толстенные массивные двери, да и вообще все элементы кузова. Автомобиль собирали не на конвейере, а вручную, тщательно выравнивали кузовные детали и зазоры, красили в 10–15 слоев. Один автомобиль могли собирать целых полгода — такова эксклюзивность этой модели.
В 2000-х годах умирающий ЗИЛ делал несколько экземпляров 41047 по спецзаказам, последние вышли в 2010-х. Такие автомобили на ходу есть у многих больших руководителей.
— Такие машины есть в гаражах Назарбаева и Лукашенко до сих пор, они на службе, в строю, они ездят и так далее. Эти машины в работе.
Вот такой он, последний советский лимузин, — ему на смену пришел уже другой отечественный автомобиль, современный российский «Аурус». Президент страны ездит на нем уже достаточно давно, и многие богатые люди хотят машину, «как у Путина», — на такие автомобили в свободной продаже есть даже очередь.
Представительская «Чайка» ГАЗ-13 выпускалась только для заслуженных людей, ее даже не продавали в магазинах — смотрите на экземпляр 1970 года.