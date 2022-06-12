Автобусы пяти маршрутов изменили трассу из-за пожара на Обводном канале

«Организатор перевозок» сообщает об изменении маршрутов автобусов в Адмиралтейском районе из-за пожара на «Красном треугольнике».
Как сообщает ГКУ в своем телеграм-канале 12 июня, временно изменены трассы автобусов № 65, 67, 67Б, 70, 71.
«Фонтанка» писала о том, что пожар на одноэтажном здании на территории «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, 134 начался в 16:18. Из-за быстрого распространения огня возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1БИС. Выгорело сто квадратных метров. Пожар локализовали в 18:44.