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    Автобусы пяти маршрутов изменили трассу из-за пожара на Обводном канале

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    «Организатор перевозок» сообщает об изменении маршрутов автобусов в Адмиралтейском районе из-за пожара на «Красном треугольнике».

    Как сообщает ГКУ в своем телеграм-канале 12 июня, временно изменены трассы автобусов № 65, 67, 67Б, 70, 71.

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    «Фонтанка» писала о том, что пожар на одноэтажном здании на территории «Красного треугольника» на набережной Обводного канала, 134 начался в 16:18. Из-за быстрого распространения огня возгоранию был присвоен повышенный номер сложности 1БИС. Выгорело сто квадратных метров. Пожар локализовали в 18:44.

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