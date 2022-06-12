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    Пострадавший на файер-шоу под Воронежем заявил, что артист выстрелил в зрителей из огнемёта

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    1 комментарий

    В Воронежской области пострадавший во время уличного файер-шоу рассказал, что уже после отлетевшей в зрителей горящей верёвки артист выстрелил в толпу из огнемёта. Об этом 12 июня пишет «Газета.Ru».

    «Среди прочего реквизита были огнеметы, выстреливали пламенем около пяти метров, собственно, от выстрела такого огнемета в толпу и произошел максимальный ущерб здоровью. После отлетевшего горящего реквизита участник с огнеметом повернулся в сторону зрителей и выстрелил прямо в толпу. Непонятно действие артиста», — заявил мужчина.

    По его словам, после произошедшего с ним не связывались ни организаторы шоу, ни полицейские. Мужчина добавил, что собирается писать на инициаторов проведения мероприятия заявление в полицию.

    Накануне вечером в селе Каширское во время файер-шоу горящая веревка отлетела в толпу. Несколько человек, в том числе ребенок, получили ожоги. Проводится проверка.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Ну вот....спецоперация дошла и до многострадального Воронежа......
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