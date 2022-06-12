Пострадавший на файер-шоу под Воронежем заявил, что артист выстрелил в зрителей из огнемёта

В Воронежской области пострадавший во время уличного файер-шоу рассказал, что уже после отлетевшей в зрителей горящей верёвки артист выстрелил в толпу из огнемёта. Об этом 12 июня пишет «Газета.Ru».



«Среди прочего реквизита были огнеметы, выстреливали пламенем около пяти метров, собственно, от выстрела такого огнемета в толпу и произошел максимальный ущерб здоровью. После отлетевшего горящего реквизита участник с огнеметом повернулся в сторону зрителей и выстрелил прямо в толпу. Непонятно действие артиста», — заявил мужчина.