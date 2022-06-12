Пять человек пострадали во время файер-шоу в Воронежской области

Горящая веревка отлетела в толпу во время файер-шоу в Воронежской области. Несколько человек, в том числе ребенок, получили ожоги.
Инцидент произошёл накануне в селе Каширское. У одного из артистов оборвалась часть реквизита. Очевидцы также утверждают, что зрителей зацепило залпом из огнемета.
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«Получили ожоги пять человек, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь: обработка ран, перевязки. Взрослым госпитализация не потребовалась. Ребенка доставили в Воронеж, в областную детскую больницу», — сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения региона.
Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку.