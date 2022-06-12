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    Пять человек пострадали во время файер-шоу в Воронежской области

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    1 комментарий

    Горящая веревка отлетела в толпу во время файер-шоу в Воронежской области. Несколько человек, в том числе ребенок, получили ожоги.

    Инцидент произошёл накануне в селе Каширское. У одного из артистов оборвалась часть реквизита. Очевидцы также утверждают, что зрителей зацепило залпом из огнемета.

    Автор: «<a href="https://moe-online.ru/news/incidents/1127877?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" class="_">МОЁ! Online</a>»

    «Получили ожоги пять человек, в том числе один ребенок. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь: обработка ран, перевязки. Взрослым госпитализация не потребовалась. Ребенка доставили в Воронеж, в областную детскую больницу», — сообщили в воскресенье «Интерфаксу» в департаменте здравоохранения региона.

    Ребенок находится в состоянии средней тяжести. Полиция проводит проверку.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Заставь дурака устроить файер-шоу...... В общем, хотели, как лучше, а получилось, как всегда.......
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