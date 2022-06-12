Пять человек пострадали во время файер-шоу в Воронежской области

Горящая веревка отлетела в толпу во время файер-шоу в Воронежской области. Несколько человек, в том числе ребенок, получили ожоги.



Инцидент произошёл накануне в селе Каширское. У одного из артистов оборвалась часть реквизита. Очевидцы также утверждают, что зрителей зацепило залпом из огнемета.