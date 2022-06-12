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    В международном терминале Пулково полёты потеряли торговую и съестную составляющую

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    9 комментариев

    В международном терминале аэропорта Пулково закрылась большая часть магазинов и кафе, обратил внимание корреспондент «Фонтанки» 12 июня.

    Весь второй этаж, на котором находились несколько популярных у гостей аэропорта ресторанов, закрыт. В основном зале работают несколько кафе. Открытыми также оставались несколько бутиков и Duty Free.

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    В магазине беспошлинной торговли сразу указан курс евро: 75 рублей. Таким образом, бутылка воды обойдется путешественникам примерно в 86 рублей, а плитку молочного шоколада можно приобрести за 450 рублей. Отметим, что официальный курс Центробанка ниже: до 13 июня включительно стоимость евро составит 60,97 рубля.

    «В настоящее время зона вылета международных рейсов находится на реконструкции. В ближайшие месяцы запланировано открытие новых ресторанов и кафе, о которых мы сообщим позднее», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которое управляет аэропортом. В компании уточнили, что сейчас пообедать перед вылетом можно в Wine a minute, Coffee Beef Food, PiqNiq, а также в бизнес-салоне.

    пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»

    Людей в терминале немного. Улететь оттуда в воскресенье, 12 июня, можно в Белоруссию, Узбекистан, Армению и Турцию.

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    Комментарии (9)

    VKuser199962806
    Все пропало .Многие не выживут без булки и картошки фри
    tochilshik
    можно и не открывать магазины,покупателей не будет.
    VKuser199962806
    А в НЕ международном терминале, бутылка воды стоит 130рублей. Наценка всего 700%. Роспотребнадзор , ауууу
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