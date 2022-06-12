В международном терминале Пулково полёты потеряли торговую и съестную составляющую

В международном терминале аэропорта Пулково закрылась большая часть магазинов и кафе, обратил внимание корреспондент «Фонтанки» 12 июня.
Весь второй этаж, на котором находились несколько популярных у гостей аэропорта ресторанов, закрыт. В основном зале работают несколько кафе. Открытыми также оставались несколько бутиков и Duty Free.
В магазине беспошлинной торговли сразу указан курс евро: 75 рублей. Таким образом, бутылка воды обойдется путешественникам примерно в 86 рублей, а плитку молочного шоколада можно приобрести за 450 рублей. Отметим, что официальный курс Центробанка ниже: до 13 июня включительно стоимость евро составит 60,97 рубля.
«В настоящее время зона вылета международных рейсов находится на реконструкции. В ближайшие месяцы запланировано открытие новых ресторанов и кафе, о которых мы сообщим позднее», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», которое управляет аэропортом. В компании уточнили, что сейчас пообедать перед вылетом можно в Wine a minute, Coffee Beef Food, PiqNiq, а также в бизнес-салоне.
пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы»
Людей в терминале немного. Улететь оттуда в воскресенье, 12 июня, можно в Белоруссию, Узбекистан, Армению и Турцию.