Официальный курс доллара приближается к 57 рублям

Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник. Обе валюты продолжают дешеветь.

В ближайшие три дня стоимость доллара составит 57,78 рубля (–0,61 рубля), евро — 60,97 рубля (–1,13 рубля).

Ранее на фоне ожидания сообщения ЦБ о понижении ключевой ставки курс доллара на Мосбирже опускался ниже 58 рублей, упав почти на полтора рубля по сравнению с началом торгов.

По состоянию на 16:17 мск стоимость американской валюты на бирже составляет 57 рублей, европейской — 60,3 рубля.