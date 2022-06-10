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    Официальный курс доллара приближается к 57 рублям

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    1 комментарий

    Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро на выходные и понедельник. Обе валюты продолжают дешеветь.

    В ближайшие три дня стоимость доллара составит 57,78 рубля (–0,61 рубля), евро — 60,97 рубля (–1,13 рубля).

    Ранее на фоне ожидания сообщения ЦБ о понижении ключевой ставки курс доллара на Мосбирже опускался ниже 58 рублей, упав почти на полтора рубля по сравнению с началом торгов.

    По состоянию на 16:17 мск стоимость американской валюты на бирже составляет 57 рублей, европейской — 60,3 рубля.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Цены растут вместе с рублём.....вот такая лубянская математика......
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