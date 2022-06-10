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    ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5%

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    Банк России 10 июня снизил ставку до 9,5% с прежних 11%.

    Таким образом, она вернулась на досанкционный уровень.

    Банк России отмечает, что «внешние условия для российской экономики» остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность, при этом инфляция замедляется быстрее ожиданий, а экономическая активность внутри страны — медленнее. Цены в мае и начале июня растут медленно. В ЦБ связывают это с укреплением рубля и окончанием ажиотажного спроса на фоне заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

    «Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году», — сказано в заявлении ЦБ.

    ЦБ прогнозирует среднюю ключевую ставку в 2022 году в диапазоне 10,8–11,4%, в 2023 году — 7,0–9,0%, в 2024 году — 6,0–7,0%.

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