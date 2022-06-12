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    Боевые действия на Украине

    Пушилин не видит оснований для помилования приговоренных в ДНР к казни британцев

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    Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования троих иностранцев, которых приговорили к смертной казни по обвинению в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Об этом 12 июня пишет ТАСС.

    «В первую очередь я должен руководствоваться тем судебным решением, которое принято. По характеру тех статей, тех правонарушений, которые они совершили, я не вижу оснований, предпосылок для того, чтобы я вышел с таким решением о помиловании», — заявил Пушилин.

    9 июня Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни троих иностранных граждан, признанных виновными в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. В частности, на скамье подсудимых оказались подданные Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, проходившие службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

    Власти Великобритании заявили о намерении обжаловать возможный смертный приговор своим гражданам в ДНР. На это у представителей государства есть месяц.

    В МИД РФ заявили, что в соответствии с международным гуманитарным правом они не могут считаться комбатантами и претендовать на статус военнопленных.

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