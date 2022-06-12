Модно, и точка. Пять луков от российских дизайнеров из нового универмага в Петербурге

В Петербурге открылся магазин с брендами только российских дизайнеров. «Фонтанка» сходила туда на шопинг и убедилась, что патриотизм — вовсе не дешевое удовольствие. Мы примерили все самое интересное и теперь показываем.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На этой неделе в петербургском «Невском центре» открылся универмаг Slava с одеждой, аксессуарами и товарами для дома и интерьера только от российских дизайнеров. Ну, почти. Кроме посуды, которая на поверку оказалась турецкой. В остальном корреспондент «Фонтанки» выдохнул, увидев, что демонстративное made in russia — это уже не только про вычурные платки и кокошники, хотя и здесь без них не обошлось.



Магазин, по сути, это просто огороженный островок площадью 400 кв. м с вешалками, стеллажами, примерочными и кассой. Здесь представлено более 40 брендов из разных регионов страны. 30% ассортимента приходится на одежду и обувь от российских дизайнеров, а 70% — на товары для дома, косметику и украшения.



За кассой отметили, что все представленные здесь бренды российские, кроме посуды. Но на ценниках указано только название ее отечественного дистрибьютора — компании «Рестпроект». На дне одной из чашек читается имя производителя — турецкого Portland. Альтернатива закрывшейся «Икее» получается недешевая: тарелки — от 3 000 рублей, чайная пара из блюдца и чашки — 1 780 рублей, соусник — 565 рублей.



Дальше идет одежда. Присматриваю себе оверсайз-джинсовку Marte и розовую юбку специализирующегося на изделиях из экокожи Purpudra.

— Этот бренд носит Оля Бузова, — сообщили потом мне на кассе. — Ого, — удивилась я, при всем уважении к диве, испытав противоречивые чувства. Рядом висят спортивные костюмы Bepremier во всевозможных цветах, с брюками и шортами. Вещи российских дизайнеров как минимум в два раза дороже, чем аналоги в массмаркетах. Например, стоимость спортивного комплекта со штанами — 16 000 рублей, с шортами — 8 800, джинсовки — 7 200, юбки — 5 900.



На этом возможность подобрать себе что-то по размеру для меня заканчивается. «Дорогая, все изделия мы создаем и отшиваем сами на своем производстве, с большой любовью к тебе», — пишет на бирке Aneta Uotman, чьих вещей, как мне показалось, тут больше всего. Но большой любви от ИП Уотман А.С. из Уфы я не чувствую. О людях ростом меньше 170 см тут не слышали. Удовольствие от шопинга портит и то, что некоторые вещи представлены в одном, двух, пяти экземплярах, но какая мне уже разница с 42-м, если размеры большинства вещей начинаются от 44-го или 46-го.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Мимо проходят две дамы на вид предпенсионного возраста. Одна к российским дизайнерам настроена скептически, вторая — благосклонно.

— Брюки льняные я покупала за тысячу с чем-то, а тут — сейчас скажу сколько… 19 600! — Зато хорошо пошитые. Вот спортивные костюмы мне нравятся. Рубашки интересно пошитые… Заметную часть зала занимают вещи московского бренда SokolovaBogorodskaya. Хоть ни с чем особо мэтч не случился, у него меня привлекли названия вещей. Брюки «Нида» стоят 16 800 рублей, брюки «Ялта» — 17 000, брюки «Суздаль» — 14 300, вискозный комбинезон «Анапа» — 22 300.



Это не единственный бренд, использующий российские топонимы в названиях вещей. Дизайнер Нина Ручкина из Екатеринбурга делает авторские платки и палантины «Русские в моде», в основе каждого из которых помещает какой-то сюжет, чаще всего ассоциирующийся с Россией, иногда даже слишком неожиданный. В каталоге на столе были изделия: «Амурский тигр», «Фаберже яйцо-часы Петушок», «Пермский звериный стиль», «Конек-горбунок», «Русское чугунное литье». В группе бренда «ВКонтакте» более широкий выбор. Купить и гордо носить на голове можно «Жемчужину Крыма», «Янтарную комнату», «Уральский горный хребет», «Императорский дом России» и, внезапно, «Орден Победа».



Еще один бренд, предпочитающий писать название кириллицей, — петербургская «Патриотка». Он создаёт кокошники из разных материалов, но это не то, о чем вы могли подумать, представив девушку из русских сказок или сувениры в подземном переходе. Эти головные уборы, если можно так сказать, более приближены к городским условиям. В продаже небольшие тканевые кокошники разных цветов, вплоть до неона, за 4 200 рублей. В группе «ВКонтакте» выбор, как водится, шире. Например, за эту же сумму представлен расписанный вручную кокошник с танком, гвоздиками и российским флагом, приуроченный к 9 мая.



В конце отдела меня ждал бренд дизайнерской домашней одежды Somnia. Шелковый комплект из топа с шортами по цене выходит в сумме почти на 5 500 рублей.

Здесь посреди пляжных кимоно и балахонов без намека на талию в мои мысли врывается продавец-консультант. «Знаете, не могу себе ничего подобрать на свой размер», — поделилась я своей проблемой. «Может, вы смотрите одежду, предназначенную для пышных женщин в теле?» — сказала она. Действительно, в фэтшейминге российского производителя не упрекнёшь, и это правильно.



Со знанием дела продавец повела меня по залу назад мимо сумок за 16 000 рублей, сделанных как будто из ковра. Начались увлекательные поиски чего-то хотя бы на стыке 40-го и 42-го размеров. Было видно невооруженным взглядом, что подобранные мне штаны будут волочиться по полу, и даже каблуки и подвороты не спасут положение, но мне хотелось уважить мою помощницу.

Заметив мой интерес к кожаной юбке, собеседница предложила подобрать и что-то «более экстравагантное». С вешалки с верхней одеждой она достала неоново-розовый жакет, который выглядел убийственно круто, но на мне — не очень. Результаты примерки ниже.



Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Фото: Евгения Горбунова/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Универмаги российских дизайнеров Slava и «Йармарка» развивает московская ГК Magic Group предпринимателя Александра Перемятова. Выручка управляющего магазинами ООО «Объединенный вендинг» в 2021 году составила 44,3 млн рублей, чистый убыток — 4,8 млн. На пике, в 2017 году, выручка компании достигала 72,9 млн рублей, а максимальная чистая прибыль — 9,4 млн в 2020 году.

Магазины Slava с 2015 года работали в формате временных Pop — Up Store и тематических ярмарок. С 2020 года компания перешла к формату постоянной аренды. Универмаг в «Невском центре» стал пятой точкой, открытой на постоянной основе. Как сообщили в пресс-службе ТЦ, инвестиции в открытие составили 7 млн рублей. В ближайшие два года компания планирует открыть не менее 20 новых универмагов.



«Ассортимент универмага включает все необходимые атрибуты для уютного дома и комфортного быта. Одежда отражает самые актуальные тренды, которые получили импульс к рождению именно в России, а не были заимствованы за рубежом. Это наша мода, наши правила, наш характер», — уверен президент Magic Group Александр Перемятов, слова которого приводятся в релизе.



Второй магазин Slava в Петербурге работает на втором этаже «Пассажа», «Йармарки», как указано на сайте Magic Group, есть в «Галерее» и «МЕГА Парнасе». Кроме универмагов, группа устанавливает массажные кресла в торговых центрах, управляет вендинговыми автоматами, предоставляет консалтинговые и PR-услуги.

Одевалась во все российское Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру».

