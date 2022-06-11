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    Киссинджер пояснил свои слова об уступках Украины ради разрешения конфликта

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    3 комментария

    Журналисты сократили и упростили слова Генри Киссинджера о возвращении «к прежнему положению дел» в результате конфликта на Украине. Об этом экс-госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969–1975) заявил в интервью, сообщает 11 июня РБК.

    В конце мая Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭБ) заявил, что «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво».

    Комментируя собственные слова, политик заявил, что речь шла о возвращении к положению дел до 24 февраля. Когда российская армия еще не взяла под контроль часть территории Украины. Бывший госсекретарь выразил мнение, что статус Крыма возможно обсуждать только после прекращения огня. «Но журналисты сократили и упростили это», – заявил Киссинджер (цитата по РБК).

    Напомним, что, во время выступления на ВЭФ, Киссинджер также призывал к разрешению конфликта в течение ближайших двух месяцев и называл идеальным результатом – Украину в качестве нейтрального государства «в качестве моста между Россией и Европой».

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    Это он так обеспокоен попаданием в глупый список украинцев? Разъяснение решил дать, которое никому не нужно...
    07A
    Уже через несколько часов после выступления Киссинджера президент Украины Владимир Зеленский подтвердил позицию своего правительства: никаких мирных переговоров не будет, пока Москва не уйдет с каждой пяди украинской территории, включая Крым. Стивен Пайфер, бывший посол США на Украине, написал в Твиттере, что "территория Украины не принадлежит Киссинджеру, чтобы отдавать ее России". Эдгар Ринкевич, министр иностранных дел Латвии, дошел до того, что сравнил Киссинджера с Невиллом Чемберленом, британским премьер-министром, которого навсегда запомнят, как человека, уступившего Судетскую область нацистской Германии в 1938 году.
    Newsweek
    США
    Если его слова переврали, то почему чубатоголовые так взбесились. Они то все правильно поняли, пока деда не нагнули и не заставили комментировать.
    xepnuminu
    скобеевы переврали, ватники подхватили как обычно.
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