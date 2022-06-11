Киссинджер пояснил свои слова об уступках Украины ради разрешения конфликта

Журналисты сократили и упростили слова Генри Киссинджера о возвращении «к прежнему положению дел» в результате конфликта на Украине. Об этом экс-госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969–1975) заявил в интервью, сообщает 11 июня РБК.



В конце мая Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭБ) заявил, что «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво».