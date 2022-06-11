Киссинджер пояснил свои слова об уступках Украины ради разрешения конфликта

Журналисты сократили и упростили слова Генри Киссинджера о возвращении «к прежнему положению дел» в результате конфликта на Украине. Об этом экс-госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по нацбезопасности (1969–1975) заявил в интервью, сообщает 11 июня РБК.
В конце мая Генри Киссинджер на Всемирном экономическом форуме (ВЭБ) заявил, что «идеальным было бы возвращение разделительной линии к статус-кво».
Комментируя собственные слова, политик заявил, что речь шла о возвращении к положению дел до 24 февраля. Когда российская армия еще не взяла под контроль часть территории Украины. Бывший госсекретарь выразил мнение, что статус Крыма возможно обсуждать только после прекращения огня. «Но журналисты сократили и упростили это», – заявил Киссинджер (цитата по РБК).
Напомним, что, во время выступления на ВЭФ, Киссинджер также призывал к разрешению конфликта в течение ближайших двух месяцев и называл идеальным результатом – Украину в качестве нейтрального государства «в качестве моста между Россией и Европой».