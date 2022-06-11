    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd57.78eur60.97
    Когда откроется МакдональдсСмертельное ДТП у ТроицкогоКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Петербурге под +25. Это самый тёплый день с начала года, но в выходные жарче не будет

    894
    обсудить

    Вторая летняя суббота превзошла ожидания синоптиков и горожан.

    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    ПоделитьсяПоделиться

    В Петербурге в меру солнечно, тепло так, как не было с начала года, а те, кто всё же прихватил зонтик, целый день носили его зря.

    Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 11 июня можно смело называть самым тёплым днём за этот год. Столбик термометра в первый из трёх выходных подползал к отметке в +25 и остановился буквально в шаге. Сегодняшний максимум — 24,9 градуса тепла.

    Перекрыть эту цифру у петербургского лета как минимум до следующей субботы шансов немного. По данным Северо-Западного управления по гидрометцентру, День России будет облачным с прояснениями, воздух прогреется до 20 — 22 градусов, возможен кратковременный дождь.

    Фото: meteo.nw.ru
    ПоделитьсяПоделиться

    Дальше — ниже. 19 — 21 градус тепла, которые ждут 13 июня, ко вторнику, 14-го числа, сползут до 17, в лучшем случае + 19.

    Погодный сервис «Яндекса» сулит в начале рабочей недели небольшие дожди, максимум +16 в среду и на градус больше в следующую субботу.

    Фото: yandex.ru/pogoda
    ПоделитьсяПоделиться
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»/архив
    Фото: meteo.nw.ru
    Фото: yandex.ru/pogoda

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close