В Петербурге под +25. Это самый тёплый день с начала года, но в выходные жарче не будет

В Петербурге в меру солнечно, тепло так, как не было с начала года, а те, кто всё же прихватил зонтик, целый день носили его зря.



Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 11 июня можно смело называть самым тёплым днём за этот год. Столбик термометра в первый из трёх выходных подползал к отметке в +25 и остановился буквально в шаге. Сегодняшний максимум — 24,9 градуса тепла.