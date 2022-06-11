В Петербурге под +25. Это самый тёплый день с начала года, но в выходные жарче не будет

Вторая летняя суббота превзошла ожидания синоптиков и горожан.
В Петербурге в меру солнечно, тепло так, как не было с начала года, а те, кто всё же прихватил зонтик, целый день носили его зря.
Как сообщил «Фонтанке» главный синоптик Петербурга Александр Колесов, 11 июня можно смело называть самым тёплым днём за этот год. Столбик термометра в первый из трёх выходных подползал к отметке в +25 и остановился буквально в шаге. Сегодняшний максимум — 24,9 градуса тепла.
Перекрыть эту цифру у петербургского лета как минимум до следующей субботы шансов немного. По данным Северо-Западного управления по гидрометцентру, День России будет облачным с прояснениями, воздух прогреется до 20 — 22 градусов, возможен кратковременный дождь.
Дальше — ниже. 19 — 21 градус тепла, которые ждут 13 июня, ко вторнику, 14-го числа, сползут до 17, в лучшем случае + 19.
Погодный сервис «Яндекса» сулит в начале рабочей недели небольшие дожди, максимум +16 в среду и на градус больше в следующую субботу.