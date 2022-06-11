Потепление и небольшие дожди. В Петербурге — почти идеальная суббота

Суббота в Петербурге обещает быть по-летнему теплой. Единственное, что может испортить погоду, — кратковременные дожди.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня воздух в городе на Неве прогреется до плюс 22–24 градусов. При переменной облачности ветер будет переменный и слабый. Днем местами возможны кратковременные дожди.

Петербург «остается в полосе повышенного атмосферного давления», говорит ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Солнце при этом активизирует прогрев воздуха. Местами по области возможно до плюс 26. По данным синоптика, уже в воскресенье, 12 июня, в городе возможны небольшие дожди и станет прохладнее.