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    Потепление и небольшие дожди. В Петербурге — почти идеальная суббота

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    Суббота в Петербурге обещает быть по-летнему теплой. Единственное, что может испортить погоду, — кратковременные дожди.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июня воздух в городе на Неве прогреется до плюс 22–24 градусов. При переменной облачности ветер будет переменный и слабый. Днем местами возможны кратковременные дожди.

    Петербург «остается в полосе повышенного атмосферного давления», говорит ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Солнце при этом активизирует прогрев воздуха. Местами по области возможно до плюс 26. По данным синоптика, уже в воскресенье, 12 июня, в городе возможны небольшие дожди и станет прохладнее.

    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив
    автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

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