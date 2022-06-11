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    Россия платить перестанет. Путин отменил пенсии мигрантам из СНГ

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    6 комментариев

    Президент подписал закон об отмене пенсионных гарантий гражданам СНГ. Акт был опубликован 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

    Новый закон отменяет соглашение 1992 года, согласно которому пенсионеры со стажем работы в разных странах СНГ могли получать пенсию из Пенсионного фонда России. Как объясняют авторы закона, старые правила уже «не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию».

    В дальнейшем правительство планирует подписать новые двусторонние договоры между странами, чтобы пенсионеру платило то государство, где он заслужил пенсию. Без такого договора приезжие не смогут оформить выплаты в России.

    Закон вступает в силу 30 июня 2022 года.

    Как писала ранее «Фонтанка», в Думе подсчитали экономический эффект такого решения — оно позволит сэкономить для бюджета ПФР за 2023–2025 годы порядка 18 млрд рублей.

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    Комментарии (6)

    PapaKarlo
    Было СНГ, где все были как одна общая контора... но прошло 30 лет и .... Сейчас в связи с большим количеством паспортов РФ, выданных в Укропии, естественно от новых граждан последуют обращения за пенсией РФ. Те. укропия как бы устранилась от выплаты пенсий своим гражданам. Потому, пришло время для выхода. Где вносились взносы в ПФ, там и будут платить.
    PapaKarlo
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