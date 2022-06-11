Россия платить перестанет. Путин отменил пенсии мигрантам из СНГ

Президент подписал закон об отмене пенсионных гарантий гражданам СНГ. Акт был опубликован 11 июня на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон отменяет соглашение 1992 года, согласно которому пенсионеры со стажем работы в разных странах СНГ могли получать пенсию из Пенсионного фонда России. Как объясняют авторы закона, старые правила уже «не позволяют гражданам указанных государств в полном объеме реализовывать свои пенсионные права при выходе на пенсию».
В дальнейшем правительство планирует подписать новые двусторонние договоры между странами, чтобы пенсионеру платило то государство, где он заслужил пенсию. Без такого договора приезжие не смогут оформить выплаты в России.
Закон вступает в силу 30 июня 2022 года.
Как писала ранее «Фонтанка», в Думе подсчитали экономический эффект такого решения — оно позволит сэкономить для бюджета ПФР за 2023–2025 годы порядка 18 млрд рублей.