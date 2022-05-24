Где работали, там и получайте: Россия перестанет платить пенсии мигрантам из СНГ

Россия перестанет платить пенсии гражданам СНГ из бюджета своего Пенсионного фонда. Соответствующее соглашение денонсировала Госдума. За счет решения планируется сэкономить миллиарды рублей.

Как сообщает 24 мая «Интерфакс», теперь Россия с 1 января 2023 года сможет выйти из соглашения, которое страны СНГ подписали еще в 1992 году. Оно позволяло учитывать интересы граждан со стажем работы в разных странах бывшего СССР и заставляло Россию платить пенсии мигрантам из российского Пенсионного фонда.

«В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, притом что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — говорится в пояснительной записке.

На смену соглашению придут двухсторонние договоры между странами, в которых предусмотрен «экспорт пенсий» — то есть каждая страна будет платить пенсию только за стаж на своей территории, в зависимости от того, сколько в стране проработал пенсионер.

Если соглашения с какой-то конкретной страной заключено не будет, то для получения страховой пенсии в России потребуется 15 лет трудового стажа.



Решение позволит сэкономить для бюджета ПФР за 2023–2025 годы порядка 18 млрд рублей, отметили в Госдуме.

