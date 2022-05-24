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    Где работали, там и получайте: Россия перестанет платить пенсии мигрантам из СНГ

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    11 комментариев

    Россия перестанет платить пенсии гражданам СНГ из бюджета своего Пенсионного фонда. Соответствующее соглашение денонсировала Госдума. За счет решения планируется сэкономить миллиарды рублей.

    Как сообщает 24 мая «Интерфакс», теперь Россия с 1 января 2023 года сможет выйти из соглашения, которое страны СНГ подписали еще в 1992 году. Оно позволяло учитывать интересы граждан со стажем работы в разных странах бывшего СССР и заставляло Россию платить пенсии мигрантам из российского Пенсионного фонда.

    «В связи с ростом миграционных потоков в Российскую Федерацию растут и затраты на реализацию соглашения, притом что под данное соглашение уже могут подпадать граждане, не имеющие или имеющие минимальный стаж работы в СССР и не внесшие вклад в развитие экономики страны», — говорится в пояснительной записке.

    На смену соглашению придут двухсторонние договоры между странами, в которых предусмотрен «экспорт пенсий» — то есть каждая страна будет платить пенсию только за стаж на своей территории, в зависимости от того, сколько в стране проработал пенсионер.

    Если соглашения с какой-то конкретной страной заключено не будет, то для получения страховой пенсии в России потребуется 15 лет трудового стажа.

    Решение позволит сэкономить для бюджета ПФР за 2023–2025 годы порядка 18 млрд рублей, отметили в Госдуме.

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    Комментарии (11)

    James Cook
    😃👍
    So1nishko
    "получать российское гражданство"
    Это только частично поможет.
    Стаж, страховые взносы, баллы (как там сейчас считают?) ведь не возьмётся ниоткуда.
    Т.е. на полную пенсию смогут заработать только совсем молодые, а остальным либо совсем урезанная (тем кто сейчас "предпенсионеры" и достаточный стаж в России уже никак не получит), либо только по старости - до которой не так просто дожить...
    Litl_m
    Пусть еще пособия на детей и больничный по беременности и родам казашкам/киргизкам/белорускам перестанут оплачивать!
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