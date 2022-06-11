Обвиняемых в групповом изнасиловании девушек в Кронштадте арестовали

Кронштадтский районный суд изолировал от женского общества троих иностранцев, которых следствие считает насильниками. Недельные каникулы им обеспечили земляки, оказавшиеся рядом с местом преступления.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 11 июня суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу троих уроженцев Узбекистана. В следственном изоляторе Мамасаидову, Умиркулову и Юсупову предстоит обживаться как минимум до 1 августа.



Меру пресечения избирали в закрытом режиме — мигрантам предъявлено обвинение в преступлениях против половой неприкосновенности двух 21-летних петербурженок.