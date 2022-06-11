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    Обвиняемых в групповом изнасиловании девушек в Кронштадте арестовали

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    Кронштадтский районный суд изолировал от женского общества троих иностранцев, которых следствие считает насильниками. Недельные каникулы им обеспечили земляки, оказавшиеся рядом с местом преступления.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 11 июня суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил под стражу троих уроженцев Узбекистана. В следственном изоляторе Мамасаидову, Умиркулову и Юсупову предстоит обживаться как минимум до 1 августа.

    Меру пресечения избирали в закрытом режиме — мигрантам предъявлено обвинение в преступлениях против половой неприкосновенности двух 21-летних петербурженок.

    Девушки стали жертвами насилия в Кронштадте 2 июня. Одна из них, позвонив в полицию около часа ночи, рассказала о троих незнакомцах, напавших на неё и её подругу в районе дамбы. Подходящую под описание троицу задержали по горячим следам неподалёку от места преступления.

    В процессе расследования мужчин отпустили — они оказались ни при чём. Предполагаемые преступники тем временем успели уехать из города, надежно спрятаться им не удалось. Оперативники петербургского уголовного розыска собрали их по Московской области и вернули всех троих в город на Неве.

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    Комментарии (1)

    Трындин
    В Узбекистане сеййчас живут прекрасные люди, а вся их нечисть к нам перебралась...
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