Задержанных за групповое изнасилование на дамбе в Кронштадте отпустили. Их место в изоляторе уже занято

Петербургские полицейские съездили в командировку, чтобы вернуть в город на Неве подозреваемых в надругательстве над двумя девушками в Кронштадте. Иностранцы, задержанные неподалёку от места преступления, смогли выдохнуть.

Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, причастность к нападению на петербурженок трёх граждан Узбекистана, задержанных 2 июня у тоннеля дамбы, не подтвердилась. С них сняли подозрения, но место в изоляторе временного содержания пустовало недолго.



Накануне сотрудники полиции Петербурга вернулись из служебной командировки в Москву с тремя их соотечественниками 22, 23 и 33 лет, ни один из которых официально в городе не проживает. Мужчин изобличили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, которым подверглись две 21-летние подруги в Кронштадте.