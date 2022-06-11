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    Задержанных за групповое изнасилование на дамбе в Кронштадте отпустили. Их место в изоляторе уже занято

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    7 комментариев

    Петербургские полицейские съездили в командировку, чтобы вернуть в город на Неве подозреваемых в надругательстве над двумя девушками в Кронштадте. Иностранцы, задержанные неподалёку от места преступления, смогли выдохнуть.

    Как стало известно «Фонтанке» 11 июня, причастность к нападению на петербурженок трёх граждан Узбекистана, задержанных 2 июня у тоннеля дамбы, не подтвердилась. С них сняли подозрения, но место в изоляторе временного содержания пустовало недолго.

    Накануне сотрудники полиции Петербурга вернулись из служебной командировки в Москву с тремя их соотечественниками 22, 23 и 33 лет, ни один из которых официально в городе не проживает. Мужчин изобличили в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, которым подверглись две 21-летние подруги в Кронштадте.

    В Следственном комитете сообщали, что нападение произошло около одного из домов по улице Гидростроителей, потерпевшим удалось вырваться и сбежать.

    Иностранцы успели покинуть город и разъехаться по Московской области. Оперативники уголовного розыска настигли их в дачном посёлке в Одинцово, в Дубне и в Чехове.

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    Комментарии (7)

    274573038
    насяльника-осеня секаса не хватает
    IvansPetrovs
    Тоже не те окажутся
    MidNightWoodpecker
    а что на дамбе в час ночи делала первая троица?
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