С ветерком – не по ЗСД. Желающие поймать идеальное лето томятся в пробке

Петербуржцы торопятся нагнать тех, кто уже успел разъехаться на выходные. Путь в Курортный район не обойдётся без пробок даже по ЗСД.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», днём 11 июня разогнаться по магистрали не удастся в районе Юнтоловского заказника перед развязкой с КАД. Там в жёлто-красном почти семь километров.
После развязки свободнее, но недолго. На пути к Белоострову снова придётся сбросить скорость — пробка там растянулась почти на 10 километров.
В пресс-службе «Магистралей Северной Столице» «Фонтанке» уточнили, что никаких дорожных происшествий на этом направлении нет. Но погода шепчет, и желающих уехать в Курортный район хватает. Автомобили не стоят, но едут медленнее обычного.
Синоптики обещают почти идеальную летнюю субботу: в городе до плюс 22–24 градусов, слабый ветер, возможны кратковременные дожди.