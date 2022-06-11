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    С ветерком – не по ЗСД. Желающие поймать идеальное лето томятся в пробке

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    1 комментарий

    Петербуржцы торопятся нагнать тех, кто уже успел разъехаться на выходные. Путь в Курортный район не обойдётся без пробок даже по ЗСД.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», днём 11 июня разогнаться по магистрали не удастся в районе Юнтоловского заказника перед развязкой с КАД. Там в жёлто-красном почти семь километров.

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    После развязки свободнее, но недолго. На пути к Белоострову снова придётся сбросить скорость — пробка там растянулась почти на 10 километров.

    В пресс-службе «Магистралей Северной Столице» «Фонтанке» уточнили, что никаких дорожных происшествий на этом направлении нет. Но погода шепчет, и желающих уехать в Курортный район хватает. Автомобили не стоят, но едут медленнее обычного.

    Синоптики обещают почти идеальную летнюю субботу: в городе до плюс 22–24 градусов, слабый ветер, возможны кратковременные дожди.

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    Комментарии (1)

    Pilat
    Да по всем направлениям одна сплошная пробка.
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