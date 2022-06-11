После жёсткого локдауна. Власти Шанхая вновь проверят на COVID-19 почти всех жителей

В Шанхае снова началась проверка жителей на наличие коронавирусной инфекции. Проверят почти всех жителей города, население которого насчитывает 25 миллионов человек. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.



Отмечается, что сдать ПЦР-тесты на наличие COVID-19 обязали жителей 15 из 16 районов Шанхая.