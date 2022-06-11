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    После жёсткого локдауна. Власти Шанхая вновь проверят на COVID-19 почти всех жителей

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    В Шанхае снова началась проверка жителей на наличие коронавирусной инфекции. Проверят почти всех жителей города, население которого насчитывает 25 миллионов человек. Об этом 11 июня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

    Отмечается, что сдать ПЦР-тесты на наличие COVID-19 обязали жителей 15 из 16 районов Шанхая.

    Жители Шанхая лишь на прошлой неделе смогли вернуться к нормальной жизни после почти двух месяцев жёсткого локдауна. За последние сутки в городе обнаружили 7 случаев коронавируса с симптомами. Шесть — за пределами карантинных зон. Еще у 9 заболевших никаких симптомов COVID-19 не было.

    Автор: «Фонтанка.ру» / vk.com/архив

    Напомним, что двухмесячный локдаун, закончившийся в Шанхае, начался с самой серьезной со времен Уханя вспышки заболеваемости коронавирусом. С требованием оставаться дома к жителям одного из крупнейших городов мира обращались летающие и бегающие по улицам дроны. Дошло до того, что у жителей массово заканчивались продукты питания.

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