Duke Nukem экранизируют в Голливуде

Одна из самых известных видеоигр 1990-х годов, которая популяризировала жанр шутеров от первого лица, станет художественным фильмом. Права на ее экранизацию приобрела голливудская кинокомпания Legendary Entertainment, которая сняла блокбастеры «Дюна» и «Годзилла». К делу уже подключились опытные продюсеры, один из них — Жан Жюльен Баронне, который занимался адаптацией игры Assassin’s Creed в научно-фантастический боевик «Кредо убийцы» (2016), где главные роли сыграли Майкл Фассбендер и Марион Котийяр.

Серия игр Duke Nukem была запущена в 1991 году. Их главным героем является брутальный качок со своеобразным чувством юмора по имени Дюк Нюкем, охотник за пришельцами, нанятый ЦРУ для нейтрализации доктора Протона, намеревающегося захватить Землю. Дюк Нюкем сражается с полчищами инопланетян, захватившими Лос-Анджелес, и пытается спасти планету.

Экранизировать шутер уже пыталась кинокомпания Paramоunt и даже утвердила на главную роль профессионального рестлера и актера Джона Сину («Миротворец»). Но в итоге кинокомпания занялась киноадаптацией другой популярной игры — «Borderlands». Фильм «Бордерлендс» выйдет в 2022 году, его снял Элай Рот, а главные роли сыграли Кейт Бланшетт, Кевин Харт, Джейми Ли Кертис и другие звезды.