В России предложили запретить рекламу на иностранном языке: новости вокруг спецоперации за 10 июня

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 10 июня.

Центральный банк России заявил, что проверит, как именно банки планируют вводить комиссии за обслуживание валютных счетов граждан, о которых они стали сообщать. Банк проверит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона. Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам.

Ключевая ставка вернулась на доспецоперационный уровень

Банк России вновь снизил ключевую ставку: на этот раз на 1,5 процентного пункта. В результате ставка составила 9,5% годовых — последний раз на этом уровне она была в феврале.



— Замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле, — говорится в объяснении этого решения от ЦБ.



Также, по сообщению Банка России, он будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Центробанка, средняя ключевая ставка в 2022-м будет находиться в диапазоне 10,8–11,4%, в 2023-м — 7–9%, а в 2024-м — 6–7%.