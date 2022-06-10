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    Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов Путина о Петре I и Нарве

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    МИД Эстонии вызвал российского посла Владимира Липаева, чтобы «осудить» недавнее выступление президента РФ Владимира Путина. Об этом 10 июня сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что вице-канцлер министерства Рейн Таммсаар назвал «достойным сожаления» и неприемлемым высказывание российского лидера об эстонском городе Нарва.

    Кроме того, Таллин считает «опасными и безответственными» внесенный в Госдуму законопроект об отмене советского постановления о признании независимости Литвы и «угрозы «денацификации» и «демилитаризации» в адрес других стран».

    Накануне в ходе встречи с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными Владимир Путин вспомнил о Петре Первом, 350-летие которого отмечалось 9 июня. По его словам, первый русский император в ходе Северной войны со Швецией «ничего не отторгал, а возвращал».

    «Когда он [Петр I] заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал», – утверждал президент РФ.

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    Комментарии (1)

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    Аналогичный случай в 2015 г.
    В одном из парижских кафе вечером. В заведение ворвались двое вооруженных боевиков ИГИЛ и открыли стрельбу по посетителям. В кафе также находились трое колумбийцев — участников “северного наркокартеля”, которые ответным огнем убили террористов, чем спасли жизни десяткам посетителей заведения.
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