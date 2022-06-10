Посла России вызвали в МИД Эстонии после слов Путина о Петре I и Нарве

Кроме того, Таллин считает «опасными и безответственными» внесенный в Госдуму законопроект об отмене советского постановления о признании независимости Литвы и «угрозы «денацификации» и «демилитаризации» в адрес других стран».

Накануне в ходе встречи с молодыми предпринимателями, инженерами и учёными Владимир Путин вспомнил о Петре Первом, 350-летие которого отмечалось 9 июня. По его словам, первый русский император в ходе Северной войны со Швецией «ничего не отторгал, а возвращал».



«Когда он [Петр I] заложил новую столицу, ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией, все признавали её за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне, причём эта территория находилась под контролем Российского государства. То же самое и в западном направлении, это касается Нарвы, его первых походов. Чего полез туда? Возвращал и укреплял – вот что делал», – утверждал президент РФ.

