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    Шольц: Санкции против России не отменят после прекращения боевых действий на Украине

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    7 комментариев

    Для снятия санкций с России необходимо улучшение ситуации с Украиной, прекращения боевых действий недостаточно. Об этом 10 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

    «Санкции, которые мы ввели, а сейчас это шестой пакет рестрикций, и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершится [конфликт]. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем (цитата по ТАСС).

    Такую же мысль еще в конце марта высказывал премьер Великобритании Борис Джонсон. Он утверждал, что прекращение огня само по себе не является причиной для снятия санкций Лондона в отношении Москвы.

    3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Он в том числе подразумевает поэтапный отказ от импорта сырой нефти из России.

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    Комментарии (7)

    Kit.
    Разумеется, Путин не сможет уйти из-под санкций, просто объявив "перемирие" или "победу". Разве повторение очевидного - это новость?
    Диванный Эксперт
    У запада есть огромный опыт колонизаторства. Ничего интересного. Все правильно идёт.
    274436232
    Плевать на их санкции ,царь сказал через 10 лет будем жить лучше.
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