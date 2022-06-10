Шольц: Санкции против России не отменят после прекращения боевых действий на Украине

«Санкции, которые мы ввели, а сейчас это шестой пакет рестрикций, и санкции всех других стран — это не то, что закончится, когда завершится [конфликт]. Обязательное условие — изменение ситуации, улучшение обстановки, понимание Россией того, что она не может диктовать условия мира Украине, а должна вести диалог с Украиной и договориться о соглашении, которым будут гарантированы территориальная целостность и суверенитет Украины», — сказал Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем (цитата по ТАСС ).

Для снятия санкций с России необходимо улучшение ситуации с Украиной, прекращения боевых действий недостаточно. Об этом 10 июня заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Такую же мысль еще в конце марта высказывал премьер Великобритании Борис Джонсон. Он утверждал, что прекращение огня само по себе не является причиной для снятия санкций Лондона в отношении Москвы.



3 июня Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Он в том числе подразумевает поэтапный отказ от импорта сырой нефти из России.

