Борис Джонсон: Прекращение огня не станет основанием для снятия с России британских санкций

Соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня, в случае их заключения, не станут основанием для снятия с Москвы британских санкций. Об этом во время встречи с министрами заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.



«Премьер-министр сказал, что прекращение огня само по себе не является причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России», — 29 марта сообщил представитель Джонсона.



По словам политика, давление на президента РФ Владимира Путина должно быть усилено как посредством дальнейших экономических мер, так и путем предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменила свой курс.

