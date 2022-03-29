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Борис Джонсон: Прекращение огня не станет основанием для снятия с России британских санкций

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Соглашения между Россией и Украиной о прекращении огня, в случае их заключения, не станут основанием для снятия с Москвы британских санкций. Об этом во время встречи с министрами заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters.

«Премьер-министр сказал, что прекращение огня само по себе не является причиной для снятия санкций Великобритании в отношении России», — 29 марта сообщил представитель Джонсона.

По словам политика, давление на президента РФ Владимира Путина должно быть усилено как посредством дальнейших экономических мер, так и путем предоставления военной помощи Украине, чтобы гарантировать, что Россия полностью изменила свой курс.

Накануне стало известно, что Борис Джонсон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому продолжать поставлять Киеву защитное снаряжение и гуманитарную помощь. Оба лидера договорились поддерживать тесную координацию в предстоящие дни, а британский премьер подтвердил, что королевство «сохранит и усилит экономическое давление» на Россию.

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Комментарии (5)

VKuser6784725
Лохматому Бориске только и осталось, что координироваться с коллегой-клоуном Зелей...
Yksy
Естественно, не станет, их не потому и вводили
Ганс-Дитрих Геншер
какое прекращение огня? бандерлогов давить всех до одного
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