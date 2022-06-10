Велодорожку на Луначарского «поженят» с автобусной остановкой

Велополоса на проспекте Луначарского в Петербурге будет сохранена. Но за исключением площади остановки общественного транспорта.
Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ 10 июня, для безопасности пешеходов, велосипедистов и пассажиров установят дорожные знаки 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки» в районе пешеходного перехода и в районе заезда. Они как раз ограничат посадочную площадку остановки. Проход пешеходов и проезд велосипедистов планируется за ее пределами. Сама остановка будет занижена относительно тротуара с устройством пандусов для маломобильных групп населения.
Напомним, с начала июня велодорожку перегородили из-за работ по устройству остановки. До этого она упиралась в ларек.