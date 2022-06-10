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    Велодорожку на Луначарского «поженят» с автобусной остановкой

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    8 комментариев

    Велополоса на проспекте Луначарского в Петербурге будет сохранена. Но за исключением площади остановки общественного транспорта.

    Как сообщили «Фонтанке» в КРТИ 10 июня, для безопасности пешеходов, велосипедистов и пассажиров установят дорожные знаки 4.4.2 «Конец велосипедной дорожки» в районе пешеходного перехода и в районе заезда. Они как раз ограничат посадочную площадку остановки. Проход пешеходов и проезд велосипедистов планируется за ее пределами. Сама остановка будет занижена относительно тротуара с устройством пандусов для маломобильных групп населения.

    Напомним, с начала июня велодорожку перегородили из-за работ по устройству остановки. До этого она упиралась в ларек.

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    Комментарии (8)

    hoboot
    во дают. буду смотреть с балкона как оно будет на самом деле :)
    Zlobodey
    По велодорожке на Луначарского стабильно клоуны пешком рассекают, да еще и возмущаются, когда им замечание делаешь
    ProstoZloy
    "остановка будет занижена относительно тротуара с устройством пандусов для маломобильных групп населения"
    А для защиты пешеходов от двухколесных отморозков остановку следовало бы, наоборот, приподнять.
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