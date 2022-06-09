Велодорожке на севере Петербурга опять не везет. Теперь ее прихлопнули остановкой

Велосипедная дорожка на проспекте Луначарского теперь приводит байкеров в строительный тупик. Три комитета Смольного будут решать, что к чему.

Фото велодорожки прислали читатели «Фонтанки» 9 июня. На нем видно, что полоса просто упирается в ограждение с информационным щитом. Причина — устройство остановочных пунктов пассажирского транспорта. Заказчик — дирекция транспортного строительства (ДТС), подрядчик — группа компаний «Омега». Закончить должны до конца месяца.

«Фонтанка» попыталась выяснить, как будет складываться ситуация дальше. В центре управления парковками (подвед комитета по транспорту) сообщили, что велодорожку после ее обустройства давно уже передали на баланс комитета по благоустройству.

Комитет по благоустройству сообщил, что комитет по развитию транспортной инфраструктуры обустраивает остановочные площадки в местах, которые определены комитетом по транспорту. Для этого ему не нужно согласование комблага, вопрос транзита пешеходов и движения велосипедистов тоже должен решать он. «Комитет по благоустройству возьмет на содержание этот объект после окончания строительства», — уточнили в комитете.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры, который и курирует ДТС, сообщили, что важная дата у велодорожки завтра, 10 июня. Именно тогда должен состояться комиссионный выезд заказчика и подрядчика в целях уточнения технических решений по устройству остановки.



Велосипедная дорожка на Луначарского неоднократно фигурировала в материалах «Фонтанки». Летом 2020 года там обнаружили настоящий провал, а до этого проехать здесь мешали киоски.