Автора рэпа об ограблении банкомата задержали после ограбления банкомата

В США в городе Нэшвилл четверых человек задержали по обвинению в ограблении банкомата. Как пишет 10 июня New York Post, один из предполагаемых преступников — 30-летний Ладесион Райли, написавший рэп об ограблении банкоматов под псевдонимом 213 Jugg god.
По версии полицейских, грабители забрали деньги у технического сотрудника банка. Два человека подошли к нему сзади и сказали «не делать ничего глупого и передать деньги».
После того, как преступники взяли наличные, они скрылись на автомобилях. Вскоре полиция арестовала четверых подозреваемых с помощью ФБР.