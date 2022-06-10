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    Автора рэпа об ограблении банкомата задержали после ограбления банкомата

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    3 комментария

    В США в городе Нэшвилл четверых человек задержали по обвинению в ограблении банкомата. Как пишет 10 июня New York Post, один из предполагаемых преступников — 30-летний Ладесион Райли, написавший рэп об ограблении банкоматов под псевдонимом 213 Jugg god.

    Фото: 213 Jugg god — Make It Home / YouTube
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    По версии полицейских, грабители забрали деньги у технического сотрудника банка. Два человека подошли к нему сзади и сказали «не делать ничего глупого и передать деньги».

    После того, как преступники взяли наличные, они скрылись на автомобилях. Вскоре полиция арестовала четверых подозреваемых с помощью ФБР.

    Фото: 213 Jugg god — Make It Home / YouTube

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    Комментарии (3)

    Kot Piter
    Так они клип снимали на рэп! 😆
    Ushat Pomoev
    Ну, всё ж логично ж!
    Вот, говорят, на днях тетеньку, написавшую книгу "Как убить мужа", арестовали за убийство мужа.
    Мечты сбываются! (с)
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