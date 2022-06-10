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    Мурашко: Показатели смертности в России опустились ниже уровня до пандемии

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    Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились до уровня ниже, чем до пандемии. Об этом министр сообщил во время торжественного приёма по случаю выборов в Российскую академию наук (РАН).

    «Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остаётся достаточно большим, но вернулась к допандемийным, точнее, ниже допандемийного», — сказал он 10 июня.

    Ранее Мурашко также заявлял, что россияне совершили свыше 45,5 млн вызовов в скорую медицинскую помощь в 2021 году. Число медицинских эвакуаций, добавил он, в минувшем году превысило 5,2 млн, что на 10% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

    «Фонтанка» писала, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 27,9%, неделю назад он был на отметке в 31,1%. По состоянию на 10 июня вакцинацию первым компонентом препарата против COVID-19 в России провели 92 238 789 раз, полный цикл прошли 87 875 913 раз.

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