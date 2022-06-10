Мурашко: Показатели смертности в России опустились ниже уровня до пандемии

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что показатели смертности в России опустились до уровня ниже, чем до пандемии. Об этом министр сообщил во время торжественного приёма по случаю выборов в Российскую академию наук (РАН).



«Сегодня мы вернулись к показателям, даже улучшили показатели допандемийного периода. Последнюю неделю мы констатируем, что по показателям смертности страна, несмотря на то, что количество пациентов все-таки остаётся достаточно большим, но вернулась к допандемийным, точнее, ниже допандемийного», — сказал он 10 июня.

