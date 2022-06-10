    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd58.39eur62.09
    Как выглядит дом НевзороваПогода на выходныеКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    COVID-19

    Уровень коллективного иммунитета к COVID в России упал ниже 30%

    1088
    3 комментария

    Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 27,9%, неделю назад он был на отметке в 31,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на портале «Стопкоронавирус.рф».

    По состоянию на 10 июня вакцинацию первым компонентом препарата против COVID-19, согласно информации на сайте, в России провели 92 238 789 раз, полный цикл прошли 87 875 913 раз.

    «Фонтанка» писала, что в Петербурге за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев заболевания COVID-19, накануне их было 212. Госпитализированы 92 человека против 80 накануне. За день в городе подтвердили 10 смертей, чуть меньше стало выздоровевших — 238 против 257 накануне. Северная столица остаётся на третьем месте по числу заболевших после Москвы (222) и Московской области (218).

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    И гинцбург пропал куда-то. Ой, не к добру всё вот это..
    Satyr
    Ой, да ща не до прививок масок. У правительства другая игрушка.
    doorbal_
    ай-яй-яй-яй! © Толик "Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви "
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close