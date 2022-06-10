Уровень коллективного иммунитета к COVID в России упал ниже 30%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России снизился до 27,9%, неделю назад он был на отметке в 31,1%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу на портале «Стопкоронавирус.рф».

По состоянию на 10 июня вакцинацию первым компонентом препарата против COVID-19, согласно информации на сайте, в России провели 92 238 789 раз, полный цикл прошли 87 875 913 раз.



«Фонтанка» писала, что в Петербурге за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев заболевания COVID-19, накануне их было 212. Госпитализированы 92 человека против 80 накануне. За день в городе подтвердили 10 смертей, чуть меньше стало выздоровевших — 238 против 257 накануне. Северная столица остаётся на третьем месте по числу заболевших после Москвы (222) и Московской области (218).