В Петербурге выросло число заболевших коронавирусом и госпитализированных

В России коронавирусная статистика снижается.
В Петербурге за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев заболевания COVID-19, накануне их было 212. Госпитализированы 92 человека против 80 накануне. Об этом 10 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За сутки в городе подтвердили 10 смертей (накануне было 11). Чуть меньше стало выздоровевших — 238 против 257 накануне.
Петербург остаётся на третьем месте по числу заболевших после Москвы (222) и Московской области (218).
В целом по России число новых заражений снизилось до 3 678 за минувшие сутки (накануне 3 774), число смертей — до 70 (накануне 77). Госпитализированы 1 419 человек (на 3,5% меньше), выписано в связи с выздоровлением 4 332 человека (на 0,8% больше).
За всё время пандемии коронавируса в России зафиксировано 18 369 557 случаев заболевания и 379 883 смертей. В Петербурге — 1 532 043 заражений и 33 941 смерть.