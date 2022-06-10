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    COVID-19

    В Петербурге выросло число заболевших коронавирусом и госпитализированных

    1113
    2 комментария

    В России коронавирусная статистика снижается.

    В Петербурге за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев заболевания COVID-19, накануне их было 212. Госпитализированы 92 человека против 80 накануне. Об этом 10 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

    За сутки в городе подтвердили 10 смертей (накануне было 11). Чуть меньше стало выздоровевших — 238 против 257 накануне.

    Петербург остаётся на третьем месте по числу заболевших после Москвы (222) и Московской области (218).

    В целом по России число новых заражений снизилось до 3 678 за минувшие сутки (накануне 3 774), число смертей — до 70 (накануне 77). Госпитализированы 1 419 человек (на 3,5% меньше), выписано в связи с выздоровлением 4 332 человека (на 0,8% больше).

    За всё время пандемии коронавируса в России зафиксировано 18 369 557 случаев заболевания и 379 883 смертей. В Петербурге — 1 532 043 заражений и 33 941 смерть.

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    Комментарии (2)

    IvansPetrovs
    Половину "заболевших" госпитализируют
    745876
    Жизненный опыт и интуиция " уверяют" меня, что, скорее всего, есть алгоритм: заниженная статистика по Москве и МО, относительно этих регионов показатели по СПб должны быть еще ниже . Реальной картины не узнаем
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