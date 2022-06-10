В Петербурге выросло число заболевших коронавирусом и госпитализированных

В Петербурге за минувшие сутки выявлено 217 новых случаев заболевания COVID-19, накануне их было 212. Госпитализированы 92 человека против 80 накануне. Об этом 10 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



За сутки в городе подтвердили 10 смертей (накануне было 11). Чуть меньше стало выздоровевших — 238 против 257 накануне.

