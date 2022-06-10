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    Троица получила по 9 суток ареста за пацифистский баннер над Московским проспектом в День города

    1769
    3 комментария

    Долгое путешествие с простыней закончилось для трех петербуржцев судом и арестом. В политическом перформансе увидели нарушение правил проведения публичного мероприятия. Об этом 10 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов.

    Установлено, что рано утром 27 мая Роман Шорохов, Глеб Киреев и Ефим Боков «разместили белый баннер с черной надписью про президента и специальную военную операцию» на перилах железнодорожного моста на Московском проспекте. Позже видео с их акцией появилось на YouTubе.

    «Фонтанка» писала, что, по предварительной информации полиции, в тот день молодые люди 12 километров шли пешком по ж/д путям от станции метро «Международная» до своей конечной цели. Баннер они изготовили прямо на эстакаде с помощью принесенной простыни, баллончика с краской и веревки. А после акции якобы прошли еще 6 километров по путям, сошли и уехали на такси. О задержании мужчин сотрудниками Центра «Э» и транспортной полиции стало известно 10 июня.

    Суд назначил каждому по 9 суток административного ареста.

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    Комментарии (3)

    AndrewBarsik
    Если в городе есть хотя бы три порядочных человека, то его не постигнет участь Содома. А арест "в анамнезе" в будущем будет примерно тем же, чем в 2000-ые была служба в Ленинградском Управлении КГБ.
    Spb
    сажать надо!
    Ivan Topor
    Такси-то по телефону вызывали, небось? Ну вот по биллингу и спалились...
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