Троица получила по 9 суток ареста за пацифистский баннер над Московским проспектом в День города

Долгое путешествие с простыней закончилось для трех петербуржцев судом и арестом. В политическом перформансе увидели нарушение правил проведения публичного мероприятия. Об этом 10 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Установлено, что рано утром 27 мая Роман Шорохов, Глеб Киреев и Ефим Боков «разместили белый баннер с черной надписью про президента и специальную военную операцию» на перилах железнодорожного моста на Московском проспекте. Позже видео с их акцией появилось на YouTubе.
«Фонтанка» писала, что, по предварительной информации полиции, в тот день молодые люди 12 километров шли пешком по ж/д путям от станции метро «Международная» до своей конечной цели. Баннер они изготовили прямо на эстакаде с помощью принесенной простыни, баллончика с краской и веревки. А после акции якобы прошли еще 6 километров по путям, сошли и уехали на такси. О задержании мужчин сотрудниками Центра «Э» и транспортной полиции стало известно 10 июня.
Суд назначил каждому по 9 суток административного ареста.