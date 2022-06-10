Троица получила по 9 суток ареста за пацифистский баннер над Московским проспектом в День города

Долгое путешествие с простыней закончилось для трех петербуржцев судом и арестом. В политическом перформансе увидели нарушение правил проведения публичного мероприятия. Об этом 10 июня сообщили в объединенной пресс-службе судов.



Установлено, что рано утром 27 мая Роман Шорохов, Глеб Киреев и Ефим Боков «разместили белый баннер с черной надписью про президента и специальную военную операцию» на перилах железнодорожного моста на Московском проспекте. Позже видео с их акцией появилось на YouTubе.

