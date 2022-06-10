РФС назвал дату начала нового сезона чемпионата России по футболу

Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило структуру календаря Российской премьер-лиги на сезон-2022/23. Как сообщили в пресс-службе РФС, новый сезон чемпионата страны начнётся 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.
Зимняя пауза продлится с 13 ноября по 4 марта. Она растянется из-за проведения чемпионата мира в Катаре.
Кроме того, принято решение, что в новом сезоне ФНЛ примут участие 18 команд, турнир стартует 17 июля.
Ранее РФС определился с местом проведения матча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок. Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене».
Напомним, что действующий чемпион России — петербургский «Зенит».