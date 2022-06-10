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    РФС назвал дату начала нового сезона чемпионата России по футболу

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    1 комментарий

    Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило структуру календаря Российской премьер-лиги на сезон-2022/23. Как сообщили в пресс-службе РФС, новый сезон чемпионата страны начнётся 17 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Зимняя пауза продлится с 13 ноября по 4 марта. Она растянется из-за проведения чемпионата мира в Катаре.

    Кроме того, принято решение, что в новом сезоне ФНЛ примут участие 18 команд, турнир стартует 17 июля.

    Ранее РФС определился с местом проведения матча между «Зенитом» и «Спартаком» за Суперкубок. Игра пройдет 9 июля на «Газпром Арене».

    Напомним, что действующий чемпион России — петербургский «Зенит».

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    Комментарии (1)

    Sky Dust
    Учтите, это теперь самое престижное мероприятие футбола для РФ, т.к. ЧМ и другие наверное недоступны. Всё по плану!
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