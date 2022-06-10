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    Набиуллина: валютные счета россиян не планируют конвертировать в рублевые

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    7 комментариев

    Речи о принудительной конвертации валютных счетов россиян в рублевые в России не идет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 10 июня.

    «Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые (цитата по РИА Новости).

    В то же время глава ЦБ допустила введение отрицательных ставок по валютным счетам юридических лиц.

    Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% и обновил прогноз по инфляции в России. Согласно ожиданиям банка, благодаря проводимой в стране кредитно-денежной политике в 2023 году инфляция будет держаться на уровне 5–7%, а к 2024 году вернется к 4%.

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    Комментарии (7)

    doorbal_
    Девальвации не будет! Твёрдо и чётко! ©
    Денеб
    Если отрицают - значит точно будет.......закон жизни в родном отечестве......
    Ma-260802031
    Да, но введут отрицательные ставки, и можно будет либо наблюдать за тем, как ваши сбережения тают, либо все-таки конвертировать в фантики по грабительскому курсу.
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