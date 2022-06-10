Набиуллина: валютные счета россиян не планируют конвертировать в рублевые

Речи о принудительной конвертации валютных счетов россиян в рублевые в России не идет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 10 июня.
«Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые (цитата по РИА Новости).
В то же время глава ЦБ допустила введение отрицательных ставок по валютным счетам юридических лиц.
Ранее Центробанк снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% и обновил прогноз по инфляции в России. Согласно ожиданиям банка, благодаря проводимой в стране кредитно-денежной политике в 2023 году инфляция будет держаться на уровне 5–7%, а к 2024 году вернется к 4%.