Набиуллина: валютные счета россиян не планируют конвертировать в рублевые

Речи о принудительной конвертации валютных счетов россиян в рублевые в России не идет, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров в пятницу, 10 июня.



«Мы не говорим ни о каких принудительных конвертациях», — сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о вероятности принудительной конвертации валютных счетов в рублевые (цитата по РИА Новости).