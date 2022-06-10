Вице-спикер Госдумы Кара-оол: Сибирь должна стать туристической Меккой

«Сибирь — это кристально чистый воздух, у нас самый красивый край и такие просторы, каких нигде больше нет. Как только прилетаю из Москвы, выхожу из самолета — и чувствую всю прелесть земли сибирской. Она должна стать туристической Меккой», — сказал вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол ( цитата по публикации во «ВКонтакте» ).

Вице-спикер Госдумы России Шолбан Кара-оол считает, что Сибирь должна стать туристической Меккой. Об этом он заявил 10 июня в ходе Сибирского туристического форума.

По его словам, россияне привыкли ездить отдыхать в Краснодарский край и Крым, потому что «действуют даже не бренды, а клише».

«Сибирь немного выпадает из поля зрения, мы не всегда вписываемся в конкурсы Ростуризма по грантам, нам сложно победить. К территориям Сибири нужен отдельный подход», — добавил он.



Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин поручил увеличить предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток до 40 тысяч рублей.