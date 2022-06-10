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    Вице-спикер Госдумы Кара-оол: Сибирь должна стать туристической Меккой

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    6 комментариев

    Вице-спикер Госдумы России Шолбан Кара-оол считает, что Сибирь должна стать туристической Меккой. Об этом он заявил 10 июня в ходе Сибирского туристического форума.

    «Сибирь — это кристально чистый воздух, у нас самый красивый край и такие просторы, каких нигде больше нет. Как только прилетаю из Москвы, выхожу из самолета — и чувствую всю прелесть земли сибирской. Она должна стать туристической Меккой», — сказал вице-спикер ГД Шолбан Кара-оол (цитата по публикации во «ВКонтакте»).

    По его словам, россияне привыкли ездить отдыхать в Краснодарский край и Крым, потому что «действуют даже не бренды, а клише».

    «Сибирь немного выпадает из поля зрения, мы не всегда вписываемся в конкурсы Ростуризма по грантам, нам сложно победить. К территориям Сибири нужен отдельный подход», — добавил он.

    Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин поручил увеличить предельный размер туристического кешбэка при поездках на Дальний Восток до 40 тысяч рублей.

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    Комментарии (6)

    doorbal_
    Ежегодные детские лагеря Омска и Читы для детей жителей средней полосы России то, что нужно для пенсионного фонда!
    Денеб
    Она уже стала китайской Меккой......Скоро ни одного россиянина не останется....
    doorbal_
    Анадырь - тоже!
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