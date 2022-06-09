Путин поручил увеличить до 40 тысяч рублей размер кешбэка при поездках на Дальний Восток

Увеличить предельный размер туристического кэшбека при поездках на Дальний Восток до 40 тысяч рублей поручил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 9 июня.
«Правительству <...> предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — говорится в документе.
Срок исполнения поручения — 30 сентября.