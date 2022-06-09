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    Путин поручил увеличить до 40 тысяч рублей размер кешбэка при поездках на Дальний Восток

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    Увеличить предельный размер туристического кэшбека при поездках на Дальний Восток до 40 тысяч рублей поручил президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 9 июня.

    «Правительству <...> предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО)», — говорится в документе.

    Срок исполнения поручения — 30 сентября.

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