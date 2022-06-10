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    СМИ: Жена Укупника сбила пешехода в центре Москвы

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    4 комментария

    Супруга певца Аркадия Укупника Наталья сбила человека в центре Москвы. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

    По данным столичного ГУ МВД, авария произошла еще 8 июня на Спартаковской улице. Иномарка наехала на пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Пострадавшего увезли в больницу.

    Собеседник информагентства рассказал, что за рулем Range Rover находилась жена Укупника.

    Факт произошедшего изданию StarHit подтвердил адвокат Александр Добровинский. По его словам, у пострадавшего нет претензий к Наталье, в пятницу его выпишут из НИИ Склифосовского.

    Наталья Укупник — третья жена певца Аркадия Укупника. У них есть общая дочь София.

    Отметим, что в тот же день, 8 июня, на Сретенке доставщик еды попал под машину депутата Госдумы Сергея Миронова.

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    Комментарии (4)

    ivan5_5e4d10fe646f6
    Пoмню Дуров тoже кого то случайно задел и что из этого вышло
    pulspb
    А у Коровкиной тещи бык окалел
    vic_5e4cd1938d1a8
    Зачем здесь подобные псевдоновости, микроскопического масштаба, из другого региона и не являющиеся, примером хорошего поступка (и плохого тоже)? У редакции план по буквам, сложенным в слова?
    Подобная новость в новостной ленте выше из Екатеринбурга, так там хоть пример правильного поступка и добросовестного отношения к службе - гаишники помогли спасти ребёнка.
    А в этой новости что? С таким же успехом можно было сообщить, например, о проколе колеса родственника какого-либо известного или неизвестного человека...
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