СМИ: Жена Укупника сбила пешехода в центре Москвы

Супруга певца Аркадия Укупника Наталья сбила человека в центре Москвы. Об этом 10 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным столичного ГУ МВД, авария произошла еще 8 июня на Спартаковской улице. Иномарка наехала на пешехода, который переходил дорогу на красный свет. Пострадавшего увезли в больницу.
Собеседник информагентства рассказал, что за рулем Range Rover находилась жена Укупника.
Факт произошедшего изданию StarHit подтвердил адвокат Александр Добровинский. По его словам, у пострадавшего нет претензий к Наталье, в пятницу его выпишут из НИИ Склифосовского.
Наталья Укупник — третья жена певца Аркадия Укупника. У них есть общая дочь София.
Отметим, что в тот же день, 8 июня, на Сретенке доставщик еды попал под машину депутата Госдумы Сергея Миронова.