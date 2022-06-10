СМИ: Жена Укупника сбила пешехода в центре Москвы

Зачем здесь подобные псевдоновости, микроскопического масштаба, из другого региона и не являющиеся, примером хорошего поступка (и плохого тоже)? У редакции план по буквам, сложенным в слова?

Подобная новость в новостной ленте выше из Екатеринбурга, так там хоть пример правильного поступка и добросовестного отношения к службе - гаишники помогли спасти ребёнка.

А в этой новости что? С таким же успехом можно было сообщить, например, о проколе колеса родственника какого-либо известного или неизвестного человека...