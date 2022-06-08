Машина с депутатом Мироновым сбила доставщика еды в центре Москвы

Машина, в которой находился глава «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, попала в аварию в центре Москвы. В ней пострадал велосипедист, его отправили в больницу.

«Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — написал Миронов 8 июня в телеграм-канале.



По словам депутата, пострадавший получил травму ноги, Миронов попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД и дожидался их на месте ДТП. «Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — резюмировал он.

