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    Машина с депутатом Мироновым сбила доставщика еды в центре Москвы

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    17 комментариев

    Машина, в которой находился глава «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов, попала в аварию в центре Москвы. В ней пострадал велосипедист, его отправили в больницу.

    «Сегодня произошла авария. Виноват водитель или велосипедист — доставщик еды, установит ГИББД. Сам факт столкновения я не видел, поскольку в машине всегда работаю с документами», — написал Миронов 8 июня в телеграм-канале.

    По словам депутата, пострадавший получил травму ноги, Миронов попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД и дожидался их на месте ДТП. «Обязательно буду следить за его здоровьем и помогу ему восстановиться», — резюмировал он.

    Ранее пресс-секретарь управделами президента РФ Елена Крылова подтвердила РИА Новости, что на Сретенке произошла авария с участием их автомобиля. По ее словам, пострадавший ехал на электровелосипеде и предстоит разобраться, спешился ли он на переходе и был ли пешеходом или нет.

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    Комментарии (17)

    Dmitry Antonov
    Объезжал пробку по встречке? Ну, что же здесь такого? Спешил же по делам!
    260642011
    Есть видео, где машина Миронова паркуется на тротуаре, непосредственно перед цветочным магазином. Выходит Миронов и идёт в магазин.
    Денеб
    Все беды от депутатов.......
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