    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 13

    3 м/с, зап

    761мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd58.39eur62.09
    Как выглядит дом НевзороваПогода на выходныеКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Фонтанка-SUP

    «Даже на чемпионате России все гораздо скромнее». Все, что вы хотели знать о первом в истории Кубке «Фонтанки»

    874
    обсудить

    Соревнование сапсерферов станет главной новинкой VII международного фестиваля «Фонтанка SUP», который пройдет 6 августа по рекам и каналам в самом центре исторического Санкт-Петербурга.

    Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Кубок «Фонтанка CUP» организован городским порталом «Фонтанка.ру». О деталях необычного для Петербурга события рассказали генеральный директор портала Дмитрий Витковский и главный судья соревнований Денис Зинчук.

    генеральный директор портала Дмитрий Витковский
    генеральный директор портала Дмитрий Витковский
    ПоделитьсяПоделиться

    — Действительно, в этом году помимо традиционного водного карнавала мы проводим спортивную гонку, — заявил Дмитрий Витковский. — Это уникальное соревнование, потому что гонка пройдет прямо по самому центру Петербурга. Ждем в гости лучших райдеров России и любителей этого вида спорта.

    Почему именно сейчас решили организовать гонку?

    — В предыдущие годы многие подобные соревнования проводились под эгидой иностранных брендов. Сейчас непонятная ситуация: будет у них что-то или нет. Пойдем по пути импортозамещения. У нас очень интересная трасса, и мы решили, что фестивалю «Фонтанка SUP» не помешает немного спорта.

    Почему было решено сделать платной регистрацию на эту гонку?

    — Во-первых, все коммерческие турниры платные. Чтобы принять участие в любом марафоне, надо заплатить стартовый взнос. Эти деньги идут на организацию гонки, на трассу, на хронометраж, на призовой фонд и на стартовые пакеты участников. Подчеркну при этом, что главное событие фестиваля — традиционный водный карнавал — был и остается бесплатным для зарегистрированных участников.

    «Фонтанка CUP» — это разовая акция?

    — Мы очень хотели бы сделать эти соревнования ежегодными в рамках нашего фестиваля «Фонтанка SUP».

    Соревнования имеют официальный статус?

    — На сегодняшний день это коммерческий турнир, который мы проводим собственными силами. Но мы сейчас ведем переговоры с Федерацией сапсерфинга, и надеюсь, что мы с их помощью сможем выйти на более профессиональный уровень в подготовке и проведении нашей гонки.

    Главный судья «Фонтанки CUP» Денис Зинчук подчеркнул, что соревнования пройдут по официальным правилам Международной ассоциации серфинга (ISA).

    главный судья соревнований Денис Зинчук
    главный судья соревнований Денис Зинчук
    ПоделитьсяПоделиться

    — Это стандартные правила, их знают все райдеры, — подчеркнул Зинчук. — В них нет ничего сложного.

    Какие особенности у гонки?

    — Во-первых, «Фонтанка CUP» станет гонкой с самым большим призовым фондом в России в этом году. Даже на чемпионате России все гораздо скромнее. Во-вторых, у нас здесь уникальная локация — исторический центр Петербурга. Что-то красивее сложно представить. Райдеры пройдут дистанцию в 7500 метров.

    Где-то еще в мире вот так в центре большого города можно погоняться на воде?

    — Самой топовой гонкой считается гонка на Гавайях, где сапсерферы идут 60 миль по открытому океану от одного острова до другого. Победить в ней очень престижно. В городах такое устраивают реже. Что-то проводили в Лондоне, что-то — в Венеции. Но там больше упор делают на фестиваль. Есть уникальная в Голландии, но там это многодневка: надо пройти 200 километров по каналам 11 городов. А такого, чтобы на один день, по сути, весь центр большого мегаполиса отдали под гонку на сапах, нет нигде. Я по крайней мере не вспоминаю таких примеров. Надеюсь, у нас получится сделать из «Фонтанки CUP» ежегодную гонку.

    Какие особенности трассы надо учитывать райдерам?

    — Обычно при прокладке маршрутов стараются сделать равное количество поворотов. Но в нашем случае всего два поворота и, получается, возвращение. Это достаточно спокойная трасса. Течение есть, но оно не очень сильное. В общем, условия вполне комфортные. Я бы опасался только «весельчаков» с берегов, которые могут что-то нелицеприятное крикнуть. А больше там бояться нечего.

    Гонка пройдет тем же маршрутом, что и карнавал?

    — Гонка стартует чуть впереди фестиваля, а заканчивается чуть раньше традиционного финиша — на Итальянском мосту. Мы решили вынести старт немного вперед, чтобы все райдеры смогли спокойно разместиться. И финиш на Итальянском мосту мы сделали не просто так: там будет висеть рамка, при проходе которой чип райдера зафиксирует время.

    В перспективе «Фонтанка CUP» может привлечь райдеров из-за границы?

    — К нам в прошлые годы приезжало много участников фестиваля из других стран, поэтому, думаю, наша гонка тоже может стать международной. Возможно, в будущем «Фонтанка CUP» даже сможет стать этапом Euro Tour SUP. Тем более что они уже проявляли к нам интерес — им очень нравилась локация.

    Платная регистрация на такие соревнования — насколько это обычная практика?

    — Совершенно обычная, если только нет какого-то суперспонсора. В том же триатлоне лот стоит 10–12 тысяч рублей, а то и все 20, а на IronMan цены доходят до 50 тысяч. То есть это несопоставимые деньги с тем, сколько стоит лот на «Фонтанке CUP» — 2 тысячи рублей на этом этапе. Мы поставили такую цену, чтобы только окупить расходы на организацию и призовой фонд.

    Подробности о гонке и регистрация на официальном сайте мероприятия http://fontankasup.ru/gonka.

    Напоминаем всем любителям сапсерфинга, которые собираются участвовать в водном карнавале Седьмого фестиваля «Фонтанка SUP», — для вас регистрация по-прежнему бесплатная. Зарегистрироваться нужно обязательно, сделать это можно до 3 августа на сайте www.fontankasup.ru.

    Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру»
    генеральный директор портала Дмитрий Витковский
    генеральный директор портала Дмитрий Витковский
    главный судья соревнований Денис Зинчук
    главный судья соревнований Денис Зинчук

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close