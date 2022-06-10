«Даже на чемпионате России все гораздо скромнее». Все, что вы хотели знать о первом в истории Кубке «Фонтанки»

Соревнование сапсерферов станет главной новинкой VII международного фестиваля «Фонтанка SUP», который пройдет 6 августа по рекам и каналам в самом центре исторического Санкт-Петербурга.



Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кубок «Фонтанка CUP» организован городским порталом «Фонтанка.ру». О деталях необычного для Петербурга события рассказали генеральный директор портала Дмитрий Витковский и главный судья соревнований Денис Зинчук.



генеральный директор портала Дмитрий Витковский Поделиться Поделиться





— Действительно, в этом году помимо традиционного водного карнавала мы проводим спортивную гонку, — заявил Дмитрий Витковский. — Это уникальное соревнование, потому что гонка пройдет прямо по самому центру Петербурга. Ждем в гости лучших райдеров России и любителей этого вида спорта.



Почему именно сейчас решили организовать гонку?

— В предыдущие годы многие подобные соревнования проводились под эгидой иностранных брендов. Сейчас непонятная ситуация: будет у них что-то или нет. Пойдем по пути импортозамещения. У нас очень интересная трасса, и мы решили, что фестивалю «Фонтанка SUP» не помешает немного спорта.

Почему было решено сделать платной регистрацию на эту гонку?

— Во-первых, все коммерческие турниры платные. Чтобы принять участие в любом марафоне, надо заплатить стартовый взнос. Эти деньги идут на организацию гонки, на трассу, на хронометраж, на призовой фонд и на стартовые пакеты участников. Подчеркну при этом, что главное событие фестиваля — традиционный водный карнавал — был и остается бесплатным для зарегистрированных участников.



«Фонтанка CUP» — это разовая акция?

— Мы очень хотели бы сделать эти соревнования ежегодными в рамках нашего фестиваля «Фонтанка SUP».

Соревнования имеют официальный статус?

— На сегодняшний день это коммерческий турнир, который мы проводим собственными силами. Но мы сейчас ведем переговоры с Федерацией сапсерфинга, и надеюсь, что мы с их помощью сможем выйти на более профессиональный уровень в подготовке и проведении нашей гонки.

Главный судья «Фонтанки CUP» Денис Зинчук подчеркнул, что соревнования пройдут по официальным правилам Международной ассоциации серфинга (ISA).



главный судья соревнований Денис Зинчук Поделиться Поделиться





— Это стандартные правила, их знают все райдеры, — подчеркнул Зинчук. — В них нет ничего сложного.

Какие особенности у гонки?

— Во-первых, «Фонтанка CUP» станет гонкой с самым большим призовым фондом в России в этом году. Даже на чемпионате России все гораздо скромнее. Во-вторых, у нас здесь уникальная локация — исторический центр Петербурга. Что-то красивее сложно представить. Райдеры пройдут дистанцию в 7500 метров.



Где-то еще в мире вот так в центре большого города можно погоняться на воде?



— Самой топовой гонкой считается гонка на Гавайях, где сапсерферы идут 60 миль по открытому океану от одного острова до другого. Победить в ней очень престижно. В городах такое устраивают реже. Что-то проводили в Лондоне, что-то — в Венеции. Но там больше упор делают на фестиваль. Есть уникальная в Голландии, но там это многодневка: надо пройти 200 километров по каналам 11 городов. А такого, чтобы на один день, по сути, весь центр большого мегаполиса отдали под гонку на сапах, нет нигде. Я по крайней мере не вспоминаю таких примеров. Надеюсь, у нас получится сделать из «Фонтанки CUP» ежегодную гонку.



Какие особенности трассы надо учитывать райдерам?

— Обычно при прокладке маршрутов стараются сделать равное количество поворотов. Но в нашем случае всего два поворота и, получается, возвращение. Это достаточно спокойная трасса. Течение есть, но оно не очень сильное. В общем, условия вполне комфортные. Я бы опасался только «весельчаков» с берегов, которые могут что-то нелицеприятное крикнуть. А больше там бояться нечего.

Гонка пройдет тем же маршрутом, что и карнавал?

— Гонка стартует чуть впереди фестиваля, а заканчивается чуть раньше традиционного финиша — на Итальянском мосту. Мы решили вынести старт немного вперед, чтобы все райдеры смогли спокойно разместиться. И финиш на Итальянском мосту мы сделали не просто так: там будет висеть рамка, при проходе которой чип райдера зафиксирует время.



В перспективе «Фонтанка CUP» может привлечь райдеров из-за границы?



— К нам в прошлые годы приезжало много участников фестиваля из других стран, поэтому, думаю, наша гонка тоже может стать международной. Возможно, в будущем «Фонтанка CUP» даже сможет стать этапом Euro Tour SUP. Тем более что они уже проявляли к нам интерес — им очень нравилась локация.

Платная регистрация на такие соревнования — насколько это обычная практика?

— Совершенно обычная, если только нет какого-то суперспонсора. В том же триатлоне лот стоит 10–12 тысяч рублей, а то и все 20, а на IronMan цены доходят до 50 тысяч. То есть это несопоставимые деньги с тем, сколько стоит лот на «Фонтанке CUP» — 2 тысячи рублей на этом этапе. Мы поставили такую цену, чтобы только окупить расходы на организацию и призовой фонд.

Подробности о гонке и регистрация на официальном сайте мероприятия http://fontankasup.ru/gonka.

Напоминаем всем любителям сапсерфинга, которые собираются участвовать в водном карнавале Седьмого фестиваля «Фонтанка SUP», — для вас регистрация по-прежнему бесплатная. Зарегистрироваться нужно обязательно, сделать это можно до 3 августа на сайте www.fontankasup.ru.

