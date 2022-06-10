МЧС предупреждает: При жаре до 26 градусов в Ленобласти будут грозы, растёт вероятность пожаров

ГУ МЧС по Ленинградской области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 10 июня предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые ждут в регионе в ближайшие дни.



12 июня в области вероятно повышение температуры воздуха до плюс 26 градусов. При этом местами могут пройти ливни и грозы. 13 июня тоже вероятны кратковременные дожди, днём с грозой.

