«Кому как повезёт». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

Все три дня в Петербурга будет по-летнему тепло

«Сразу скажу, зонтики точно пригодятся. Кратковременные дожди пройдут, как и положено летом, в дневные часы. 12 и 13 июня вероятны отдельные ливни и грозы. Но все дни очень тепло. Дневная температура в Санкт-Петербурге завтра до +24 гр., к понедельнику чуть меньше, но тоже +20…+22 гр. Ветра сильного в эти дни нет, так что довольно комфортно будет. А с дождями, так это кому как повезет», — написал Колесов в своём телеграм-канале 10 июня.

Сегодня в Петербурге, как писала «Фонтанка», без осадков благодаря антициклону. Завтра дождей тоже не ожидается.



Напомним, россиян ждут три нерабочих дня. День России 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник.

