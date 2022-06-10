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    «Кому как повезёт». Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в выходные

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    1 комментарий

    Все три дня в Петербурга будет по-летнему тепло

    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб
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    Прогноз погоды на предстоящие выходные дни дал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    «Сразу скажу, зонтики точно пригодятся. Кратковременные дожди пройдут, как и положено летом, в дневные часы. 12 и 13 июня вероятны отдельные ливни и грозы. Но все дни очень тепло. Дневная температура в Санкт-Петербурге завтра до +24 гр., к понедельнику чуть меньше, но тоже +20…+22 гр. Ветра сильного в эти дни нет, так что довольно комфортно будет. А с дождями, так это кому как повезет», — написал Колесов в своём телеграм-канале 10 июня.

    Сегодня в Петербурге, как писала «Фонтанка», без осадков благодаря антициклону. Завтра дождей тоже не ожидается.

    Напомним, россиян ждут три нерабочих дня. День России 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник.

    Фото: Антон Кубышкин / Макро клуб СПб

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    Загадочный Саша как всегда ответил загадочно.
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