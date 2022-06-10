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    Антициклон в Петербурге готовит идеальную погоду к субботе. А в воскресенье ждите дожди и грозы

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    Лето в Петербурге налаживается. Уже в 8:15 в городе плюс 15, а днём будет до 23 градусов. Гулять лучше в субботу, так как в воскресенье возможны осадки.

    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
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    ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 10 июня обещает переменную облачность, отсутствие осадков, слабый ветер, 21–23 градуса в дневные часы.

    «Сегодня управление синоптической ситуацией в атмосфере над Северной столицей перейдёт в руки антициклона. Вытянувшись с запада, он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, дождей не ожидается», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В Ленинградской области, по его словам, от 18 до 23 градусов. Ветер северо-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

    Согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в это день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от 9 до 22 градусов в течение суток. Самое холодное 10 июня выдалось в 1982 году, плюс 1 днём, а самое тёплое — в 1980 году, плюс 29, напоминает «Яндекс».

    В субботу, 11 июня, в Петербурге будет ещё теплее: по данным «ФОБОСа», 23–25 градусов, а по данным СЗ УГМС, 22–25 градуса, без осадков. А вот в воскресенье днём возможны кратковременные дожди, местами ливни и грозы. И немного похолодает — до 20–22 градусов.

    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
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    Фото: Дорожный комитет Ленобласти
    Скриншот с www.meteo.nw.ru
    Скриншот с www.meteo.nw.ru

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