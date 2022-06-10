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    Минфин отменил требование о продаже валютной выручки экспортерами

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    10 комментариев

    Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам продавать 50% экспортной выручки. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ведомства.

    Решение вынесено в соответствии с указами президента РФ. Оно касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Изменения вступают в силу с 10 июня.

    Продажа экспортной выручки в России была введена 28 февраля. В первой версии указа президента доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была установлена в размере 80%. Позже это требование было снижено до 50%, а срок продажи был продлен — с 60 до 120 рабочий дней. По мере укрепления рубля требование было отменено.

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    Комментарии (10)

    Alex000
    - Отмена обязательной продажи выручки
    - Разрешение не заводить выручку в страну
    - Увеличение квот на вывод безнала до 150K в месяц
    - Ряд банков вводит отрицательные ставки по хранящемуся безналу

    Что-то поломалось в королевстве...
    Впрочем, первые два пункта прогнозные. А вот вторые два намекают на забавные тектонические процессы.

    На рубль теперь давит в основном дисбаланс по экспорту-импорту, курсики должны начать к реальным возвращаться. Не сразу, естественно. Этот же дисбаланс будет жёстко давить инфляцию вверх, несмотря на первые два пункта.
    Piter Russo
    Сейчас экспортёры и без указаний цб и правительства РФ почти всю выручку стараются конвертировать в рубли, опасаясь заморозки счетов в евро и долларах.
    Андрей_спб
    Так тут уже банки шустрить начали с отрицательными ставками по валютным вкладам.
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