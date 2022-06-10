Минфин отменил требование о продаже валютной выручки экспортерами

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам продавать 50% экспортной выручки. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ведомства.
Решение вынесено в соответствии с указами президента РФ. Оно касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Изменения вступают в силу с 10 июня.
Продажа экспортной выручки в России была введена 28 февраля. В первой версии указа президента доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была установлена в размере 80%. Позже это требование было снижено до 50%, а срок продажи был продлен — с 60 до 120 рабочий дней. По мере укрепления рубля требование было отменено.