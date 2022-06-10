Минфин отменил требование о продаже валютной выручки экспортерами

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам продавать 50% экспортной выручки. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Решение вынесено в соответствии с указами президента РФ. Оно касается как сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Изменения вступают в силу с 10 июня.