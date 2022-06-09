Как следует из текста указа, опубликованного 9 июня на официальном портале правовой информации, резиденты — участники внешнеэкономической деятельности должны продавать иностранную валюту «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка».

Президент России Владимир Путин отменил обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерам. Теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.

Продажа экспортной выручки в России была введена 28 февраля. В первой версии указа президента доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была установлена в размере 80%. Позже требование было снижено до 50%.

В конце мая Центробанк увеличил срок продажи с 60 до 120 рабочий дней.