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    Владимир Путин отменил обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерам

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    1 комментарий

    Президент России Владимир Путин отменил обязательную продажу 50% валютной выручки экспортерам. Теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.

    Как следует из текста указа, опубликованного 9 июня на официальном портале правовой информации, резиденты — участники внешнеэкономической деятельности должны продавать иностранную валюту «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка».

    Продажа экспортной выручки в России была введена 28 февраля. В первой версии указа президента доля обязательной продажи валютной выручки экспортерами была установлена в размере 80%. Позже требование было снижено до 50%.

    В конце мая Центробанк увеличил срок продажи с 60 до 120 рабочий дней.

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    Комментарии (1)

    dragvs
    Добро пожаловать в ручной режим управления экономикой. Скоро Путин начнет учетную ставку своими руками менять? Хотя я не удивлюсь если Эльвира Набиуллина уже по указке действует. Что-то курсом рубля все не ладится, правда?
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