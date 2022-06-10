Минпромторг прогнозирует обвал продаж легковушек в России по итогам года

Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут упасть на 55% — до 750 тысяч единиц. Об этом заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян на круглом столе в Совете Федерации, передает ТАСС.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России уже рухнули на 83,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сократившись до 24,27 тысячи единиц. Всего с января было продано 318 114 автомобилей — на 52 % меньше, чем за тот же период 2021 года.

