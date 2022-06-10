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    Минпромторг прогнозирует обвал продаж легковушек в России по итогам года

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    3 комментария

    Продажи легковых автомобилей в России по итогам 2022 года могут упасть на 55% — до 750 тысяч единиц. Об этом заявил замдиректора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян на круглом столе в Совете Федерации, передает ТАСС.

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России уже рухнули на 83,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сократившись до 24,27 тысячи единиц. Всего с января было продано 318 114 автомобилей — на 52 % меньше, чем за тот же период 2021 года.

    Вместе с продажами сократилось и производство новых автомобилей. В апреле выпуск легковушек в РФ упал на 85,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 53,1% — с мартом 2022-го.

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    Комментарии (3)

    Piter Russo
    По новым машинам провал есть и будет, пока не перезапустят заводы.
    По б/у провал не будет.
    Таскать из казахстана, турции, дубая массовые бюджетные авто не выгодно, а премиум статистику не сделает.
    shipland1
    Оптимисты :)
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